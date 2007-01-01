+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Подвесы в Россоши оптом

          от 1 020 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Россоши и Воронежской области

          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Canapa, произведённого компанией ChiedoCover
          3 584 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Ideal Lux Canapa
          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Deda
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Румба белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Румба белый
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Буги, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Citilux Буги
          Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 810 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Citilux CL
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Оми, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Citilux Оми
          Настоящее фото товара Подвесной светильник NESTEI by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник NESTEI by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник CIRQUE by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник CIRQUE by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Tuba by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Tuba by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник IC S , произведённого компанией ChiedoCover
          13 660 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник IC S
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Zamoza by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          6 940 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Zamoza by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Christally by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          13 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Christally by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник BallBe by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          13 770 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник BallBe by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          22 220 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Cipollet by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №1, произведённого компанией ChiedoCover
          57 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Puntes №1
          Смотреть все

          Подвесы для сферы HoReCa: как правильно подобрать освещение под стиль заведения

          Сегодня, особенно среди молодого поколения, находится немало поклонников стиля Лофт. Этот стиль характеризуется свободой выражения и стиранием всех границ и существующих рамок. Возможно, поэтому молодые люди в Россоши в поиске заведения для проведения досуга или дружеских встреч выбирают подобные заведения. Восхитительно дополняют атмосферу Лофта в кафе или ресторане подвесы.

          Современные подвесы подходят для классических стилей, где они, выполняя свой функционал, также привносят свой элемент декора в интерьер заведения. Как правило, освещение имеет определяющее значение, при помощью его можно делать акценты на том или ином предмете в кафе или ресторане, либо подвесы, располагающие на входе в заведение могут стать объектом внимания, тем самым они способны привлечь посетителей и гостей заведения.

          Подвесы в Лофт стиле должны придерживаться общей концепции заведения, они превосходно будут выглядеть в темное время суток и в помещении с кирпичными стенами, возможно, с камином, в заброшенных складских помещениях или на территории старых предприятий. В тоже время, еще одной отличительной чертой таких заведений будут мощные и внушительные балки потолочного перекрытия, которые намеренно не скрываются, для того чтобы использовать их как основание для монтажа осветительных приборов. Располагаясь там, они с одной стороны будут совмещать в себе отголоски истинного стиля Лофт конца 40-х годов в США и с другой стороны интересный дизайн и уникальный декор станет украшением кафе или ресторана, будет беспроигрышным вариантом для владельцев таких заведений.

          Подвесы станут интересным решением освещения и декорирования индивидуального стиля помещения. Они на небольшом расстоянии друг от друга опускаются вниз на разную высоту. Это способствует созданию у посетителей дополнительной экспрессии, наполняя интерьер разными эмоциями и красками.

          Где купить подвесы Лофт в Воронежской области?

          Компания ChiedoCover предлагает полное оснащение кафе или ресторана в Лофт стиле. Помимо освещения и дополнительного оборудования мы изготавливаем элитную мебель и текстиль. Материалы от ведущих поставщиков, автоматизированное производство и безопасность выпускаемой продукции позволяет нашей компании изготавливать качественные товары. Если Вы также желаете к новому сезону обновить интерьер своего заведения или сменить стиль, то наш каталог продукции сможет реализовать Ваши идеи.

          Купить подвесы в кафе или ресторан можно на нашем сайте. Наш веб-сайт очень удобен для поиска нужного товара, если Вы не нашли необходимую продукцию, то можете связаться с нашими менеджерами из отдела продаж, которые подскажут правильный выбор именно для Вашего заведения.

          Почему подвесные светильники покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Россошь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Россоши ?

            Доставка товара по Россоши осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Россоши ?

            Стоимость доставки по Россоши рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Россоши осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Россоши телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Россоши при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Россоши с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют