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              Товары по акции

              Подвесы в Троицке оптом

              от 3 490 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Троицку и Московской области

              Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Буги, произведённого компанией ChiedoCover
              5 250 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Подвесной светильник Citilux Буги
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Fermi №1, произведённого компанией ChiedoCover
              27 990 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Подвесной светильник Fermi №1
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Fermi №2, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Подвесной светильник Fermi №2
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Fermi №3, произведённого компанией ChiedoCover
              6 490 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Подвесной светильник Fermi №3
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Dewdrop №1, произведённого компанией ChiedoCover
              16 590 ₽
              Оптовая цена
              5
              Подвесной светильник Dewdrop №1
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Dewdrop №2, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Подвесной светильник Dewdrop №2
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Dewdrop №3, произведённого компанией ChiedoCover
              4 890 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Подвесной светильник Dewdrop №3
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Dewdrop №4, произведённого компанией ChiedoCover
              9 890 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Подвесной светильник Dewdrop №4
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Telford №1, произведённого компанией ChiedoCover
              3 490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Подвесной светильник Telford №1
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Telford №2, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Подвесной светильник Telford №2
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Telford №3, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Подвесной светильник Telford №3
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Karla №1, произведённого компанией ChiedoCover
              4 290 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Подвесной светильник Karla №1
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Karla №2, произведённого компанией ChiedoCover
              4 390 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Подвесной светильник Karla №2
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Karla №3, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подвесной светильник Karla №3
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Lacrima №1, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Подвесной светильник Lacrima №1
              Настоящее фото товара Подвесной светильник Lacrima №2, произведённого компанией ChiedoCover
              5 690 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Подвесной светильник Lacrima №2
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              Подвесы для сферы HoReCa: как правильно подобрать освещение под стиль заведения

              Сегодня, особенно среди молодого поколения, находится немало поклонников стиля Лофт. Этот стиль характеризуется свободой выражения и стиранием всех границ и существующих рамок. Возможно, поэтому молодые люди в Троицке в поиске заведения для проведения досуга или дружеских встреч выбирают подобные заведения. Восхитительно дополняют атмосферу Лофта в кафе или ресторане подвесы.

              Современные подвесы подходят для классических стилей, где они, выполняя свой функционал, также привносят свой элемент декора в интерьер заведения. Как правило, освещение имеет определяющее значение, при помощью его можно делать акценты на том или ином предмете в кафе или ресторане, либо подвесы, располагающие на входе в заведение могут стать объектом внимания, тем самым они способны привлечь посетителей и гостей заведения.

              Подвесы в Лофт стиле должны придерживаться общей концепции заведения, они превосходно будут выглядеть в темное время суток и в помещении с кирпичными стенами, возможно, с камином, в заброшенных складских помещениях или на территории старых предприятий. В тоже время, еще одной отличительной чертой таких заведений будут мощные и внушительные балки потолочного перекрытия, которые намеренно не скрываются, для того чтобы использовать их как основание для монтажа осветительных приборов. Располагаясь там, они с одной стороны будут совмещать в себе отголоски истинного стиля Лофт конца 40-х годов в США и с другой стороны интересный дизайн и уникальный декор станет украшением кафе или ресторана, будет беспроигрышным вариантом для владельцев таких заведений.

              Подвесы станут интересным решением освещения и декорирования индивидуального стиля помещения. Они на небольшом расстоянии друг от друга опускаются вниз на разную высоту. Это способствует созданию у посетителей дополнительной экспрессии, наполняя интерьер разными эмоциями и красками.

              Где купить подвесы Лофт в Московской области?

              Компания ChiedoCover предлагает полное оснащение кафе или ресторана в Лофт стиле. Помимо освещения и дополнительного оборудования мы изготавливаем элитную мебель и текстиль. Материалы от ведущих поставщиков, автоматизированное производство и безопасность выпускаемой продукции позволяет нашей компании изготавливать качественные товары. Если Вы также желаете к новому сезону обновить интерьер своего заведения или сменить стиль, то наш каталог продукции сможет реализовать Ваши идеи.

              Купить подвесы в кафе или ресторан можно на нашем сайте. Наш веб-сайт очень удобен для поиска нужного товара, если Вы не нашли необходимую продукцию, то можете связаться с нашими менеджерами из отдела продаж, которые подскажут правильный выбор именно для Вашего заведения.

              Почему подвесные светильники покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Троицк и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Троицку ?

                Доставка товара по Троицку осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Троицку ?

                Стоимость доставки по Троицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Троицку осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Троицку телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Троицке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Троицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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