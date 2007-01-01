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            Покрывала в Подольске оптом

            от 780 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Подольску и Московской области

            Настоящее фото товара Покрывало атлас-сатин с юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
            1 235 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Покрывало атлас-сатин с юбкой
            Настоящее фото товара Покрывало атлас-сатин, произведённого компанией ChiedoCover
            780 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Покрывало атлас-сатин
            Настоящее фото товара Покрывало искусственный шелк, произведённого компанией ChiedoCover
            1 140 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Покрывало искусственный шелк
            Настоящее фото товара Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное, произведённого компанией ChiedoCover
            1 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Покрывало полиэфир-ультрастеп, однотонное
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-07, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Покрывало PN 220-07
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-09, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Покрывало PN 220-09
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-104, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Покрывало PN 220-104
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-11, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Покрывало PN 220-11
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-125, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Покрывало PN 220-125
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-126, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Покрывало PN 220-126
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-127, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Покрывало PN 220-127
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-128, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Покрывало PN 220-128
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-129, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Покрывало PN 220-129
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-130, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Покрывало PN 220-130
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-131, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Покрывало PN 220-131
            Настоящее фото товара Покрывало PN 220-14, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Покрывало PN 220-14
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            Покрывало — визитная карточка гостиничного номера

            Важнейшей составляющей в оснащении гостиничного номера в Подольске, по праву, считается покрывало. По словам бренд-менеджеров, в зависимости от качества и состояния текстиля постельных принадлежностей определяется звездность гостиниц и отелей.

            Для гостиниц и отелей двух или трех звезд удачным решением станет использование покрывало из полиэфира — ультрастеп, которое рассчитано на ежедневное использование. Бюджетная цена в сочетании с практичностью, устойчивостью к различным механическим воздействиям выводит такой тип покрывало в один из лидеров продаж на российском рынке. Спокойные и светло — бежевые тона органично впишутся в интерьер недорогого и в тоже время комфортного гостиничного номера.

            Покрывало для гостиниц из сатина рассчитан на гостиницы в Московской области из четырех и пяти звезд. Красные тона покрывало будут удачно сочетаться с серым в интерьере гостиничного номера. Серый цвет в тандеме с красным сгладит напряжение красного и в тоже время подчеркнет Вашу индивидуальность и неповторимый стиль. В свою очередь, розовый цвет покрывало из сатина великолепно сочетается с белым и бежевым. Классическим решением станет сочетание розового покрывала и серого интерьера. Цветовая гамма абсолютно точно влияет на атмосферу и формирование общего мнения о гостиничном комплексе.

            По требованиям, предъявляемым гостиницам необходимо, чтобы покрывало для гостиниц было плотным. От этой характеристики зависит его долговечность. Также одним из вариантом исполнения станет покрывало из материала холлофайбер. Оно является антиаллергенным, что является одним из условий комфортного пребывания и отдыха посетителей и постояльцев заведений.

            Где купить покрывало для гостиниц в Подольске?

            ChiedoCover на протяжении многих лет является одним из лидеров российского рынка HoReCa по производству и продаже элитной мебели, а также текстиля и аксессуаров для гостиничной индустрии. Качество и надежность — главные составляющие нашей работы. Профессионализм сотрудников, выполнение заказов любой сложности, современная материально — техническая база позволяет ставить перед собой приоритетные цели: достижение лидирующих позиций на рынке гостиничного и банкетного бизнеса.

            Купить покрывало для гостиниц в Московской области Вы можете обратившись в наш отдел продаж. Высокопрофессиональные и компетентные менеджеры проконсультируют и ответят на все интересующие Вас вопросы. Наша продукция отличается не только высоким качеством исполнения, но и имеет все необходимые сертификаты безопасности.

            Почему покрывала покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Подольск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Подольску ?

              Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Подольску ?

              Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Подольску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Подольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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