Важнейшей составляющей в оснащении гостиничного номера в Пятигорске, по праву, считается покрывало. По словам бренд-менеджеров, в зависимости от качества и состояния текстиля постельных принадлежностей определяется звездность гостиниц и отелей.
Для гостиниц и отелей двух или трех звезд удачным решением станет использование покрывало из полиэфира — ультрастеп, которое рассчитано на ежедневное использование. Бюджетная цена в сочетании с практичностью, устойчивостью к различным механическим воздействиям выводит такой тип покрывало в один из лидеров продаж на российском рынке. Спокойные и светло — бежевые тона органично впишутся в интерьер недорогого и в тоже время комфортного гостиничного номера.
Покрывало для гостиниц из сатина рассчитан на гостиницы в Ставропольском крае из четырех и пяти звезд. Красные тона покрывало будут удачно сочетаться с серым в интерьере гостиничного номера. Серый цвет в тандеме с красным сгладит напряжение красного и в тоже время подчеркнет Вашу индивидуальность и неповторимый стиль. В свою очередь, розовый цвет покрывало из сатина великолепно сочетается с белым и бежевым. Классическим решением станет сочетание розового покрывала и серого интерьера. Цветовая гамма абсолютно точно влияет на атмосферу и формирование общего мнения о гостиничном комплексе.
По требованиям, предъявляемым гостиницам необходимо, чтобы покрывало для гостиниц было плотным. От этой характеристики зависит его долговечность. Также одним из вариантом исполнения станет покрывало из материала холлофайбер. Оно является антиаллергенным, что является одним из условий комфортного пребывания и отдыха посетителей и постояльцев заведений.
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Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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