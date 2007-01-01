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При посещении ресторана или кафе первым кто встречает гостей на входе является официант. От внешнего вида, настроение и общения зависит расположение и дальнейшие отзывы посетителей. Москва насыщена ресторанами, кафе и местами общественного питания. На сегодняшний день, чтобы заслужить признание гостей и посетителей необходимо делать акценты на множество деталей. Полотенце официанта предохраняет и защищает от ожога рук при разноске горячих и вторых блюд, позволяет сохранить манжеты костюма от остатков пищи и следов жидкостей. Как отмечают опытные рестораторы, правилом хорошего тона считается, когда официант после открытия бутылки протирает горлышко полотенцем. В этой связи одним из их главных достоинств считается практичность и низкая стоимость. Для того, чтобы безотрывно принимать заказы посетителей необходимо быстро сменить полотенце на руке официанта в случае появление пятен от пищи или жидкости и повесить новое.
Согласно этикету, полотенце официанта должно быть чистым и хорошо выглаженным. При подготовке банкета после сервировки стола официант может держать полотенце в сложенном виде в руке. Однако, после принятия первого заказа ручник официанта должен быть развернут и накинут на левую руку. Также одним из предназначений полотенца официанта является полировка приборов и посуды, при этом допускается слегка протереть посуду перед сервировкой банкетного стола. При выборе полотенца необходимо учитывать стилистику заведения и интерьер. Можно остановить выбор на классическом белом варианте, либо выполнить из такой же ткани, что и скатерти на столах и текстильные салфетки. И в тоже время, подобрать форму под цветовую гамму ресторанного комплекса.
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Доставка товара по Магнитогорску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Магнитогорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Магнитогорску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Магнитогорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня