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              Полотенца для официантов в Вышнем Волочке оптом

              от 120 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Вышнему Волочку и Тверской области

              Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              170 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Полотенце для официанта, лен
              Настоящее фото товара Полотенце для официанта, х/б, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              120 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Полотенце для официанта, х/б
              Настоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              210 ₽
              Оптовая цена
              5
              Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
              Настоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
              210 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
              Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
              290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Ручник впитывающий, черный
              Настоящее фото товара Ручник официанта, черный, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Ручник официанта, черный
              Настоящее фото товара Ручник официанта, серый, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Ручник официанта, серый
              Настоящее фото товара Ручник официанта, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Ручник официанта, бордовый
              Настоящее фото товара Ручник официанта, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Ручник официанта, шоколадный
              Настоящее фото товара Ручник официанта, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Ручник официанта, желтый
              Настоящее фото товара Ручник официанта, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Ручник официанта, темно-синий
              Настоящее фото товара Ручник официанта, синий, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Ручник официанта, синий
              Настоящее фото товара Ручник впитывающий, произведённого компанией ChiedoCover
              250 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Ручник впитывающий
              Настоящее фото товара Ручник впитывающий, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
              290 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Ручник впитывающий, бежевый
              Настоящее фото товара Ручник впитывающий, красный, произведённого компанией ChiedoCover
              290 ₽
              Оптовая цена
              5
              Ручник впитывающий, красный
              Настоящее фото товара Ручник впитывающий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
              290 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Ручник впитывающий, синий
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              Полотенца ручные — обязательный атрибут официантов в хороших заведениях

              При посещении ресторана или кафе первым кто встречает гостей на входе является официант. От внешнего вида, настроение и общения зависит расположение и дальнейшие отзывы посетителей. Москва насыщена ресторанами, кафе и местами общественного питания. На сегодняшний день, чтобы заслужить признание гостей и посетителей необходимо делать акценты на множество деталей. Полотенце официанта предохраняет и защищает от ожога рук при разноске горячих и вторых блюд, позволяет сохранить манжеты костюма от остатков пищи и следов жидкостей. Как отмечают опытные рестораторы, правилом хорошего тона считается, когда официант после открытия бутылки протирает горлышко полотенцем. В этой связи одним из их главных достоинств считается практичность и низкая стоимость. Для того, чтобы безотрывно принимать заказы посетителей необходимо быстро сменить полотенце на руке официанта в случае появление пятен от пищи или жидкости и повесить новое.

              Согласно этикету, полотенце официанта должно быть чистым и хорошо выглаженным. При подготовке банкета после сервировки стола официант может держать полотенце в сложенном виде в руке. Однако, после принятия первого заказа ручник официанта должен быть развернут и накинут на левую руку. Также одним из предназначений полотенца официанта является полировка приборов и посуды, при этом допускается слегка протереть посуду перед сервировкой банкетного стола. При выборе полотенца необходимо учитывать стилистику заведения и интерьер. Можно остановить выбор на классическом белом варианте, либо выполнить из такой же ткани, что и скатерти на столах и текстильные салфетки. И в тоже время, подобрать форму под цветовую гамму ресторанного комплекса.

              Где купить полотенца ручные в Вышнем Волочке?

              ChiedoCover предлагает полотенца ручные разной ценовой категории и цвета. Наша компания ориентирована на индустрию ресторанного и гостиничного бизнеса. Подобрать лучший вариант, с учетом Ваших требований и пожеланий. Помочь осуществить доставку в Ваш город удобной транспортной компанией, произвести расчет, а также получить скидку и узнать о других акциях Вы сможете у наших менеджеров.

              Купить полотенца ручные в Тверской области Вы можете на нашем сайте. Удобный интерфейс, корзина, поиск по каталогу помогут сделать правильный выбор. В случае возникновения любых вопросов необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж, которые ответят на все вопросы.

              Почему полотенца для официантов покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Вышний Волочек и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Вышнему Волочку ?

                Доставка товара по Вышнему Волочку осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Вышнему Волочку ?

                Стоимость доставки по Вышнему Волочку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Вышнему Волочку осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Вышнему Волочку телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Вышнем Волочке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Вышнему Волочку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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