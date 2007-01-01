Полотенца в Каменске-Шахтинском оптом

от 90 ₽

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Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 500, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
270 ₽
Оптовая цена
4.5
Полотенце для ног белое 500
Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.5
Полотенце для ног белое 700
Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.4
Полотенце для ног синее 700
Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.7
Полотенце махровое белое 30x50
Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.1
Полотенце махровое белое 40x70
Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
180 ₽
Оптовая цена
4.7
Полотенце махровое белое 50x90
Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
440 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце махровое белое 70x140
Настоящее фото товара Полотенце махровое 30x50, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце махровое 30x50, цветное
Настоящее фото товара Полотенце махровое 40x70, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.2
Полотенце махровое 40x70, цветное
Настоящее фото товара Полотенце махровое 50x90, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
4.1
Полотенце махровое 50x90, цветное
Настоящее фото товара Полотенце махровое 70x140, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
430 ₽
Оптовая цена
5
Полотенце махровое 70x140, цветное
Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-4 , произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце банное Bamboo PR-4
Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце банное Emily-6
Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Полотенце банное Bamboo CL-1
Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-2, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Полотенце банное Bamboo CL-2
Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-1, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце банное Seashells-1
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Полотенца для гостиниц и отелей: незаменимый аксессуар комфортного отдыха

Современная жизнь отличается быстрым темпом и многозадачностью, буквально за несколько часов можно оказаться в другом городе и не так важно, что эти перемещения связаны с работой или путешествиями. Важно в конце дня прийти в комфортабельный гостиничный номер и просто хорошенько отдохнуть. В Каменске-Шахтинском пользуются спросом хорошие гостиницы и отели. Приятный номер — это целый набор составляющих, которые в дальнейшем сформируют ту обстановку, в которую захочется прийти снова. Сегодня поговорим о полотенцах, оказывается даже такая мелочь может добавить положительных эмоций постояльцам Вашего заведения.

Правильный выбор полотенца

Полотенца, по праву, являются одним из самых часто заменяемых аксессуаров гостиничного номера, это объясняется повседневным и регулярным пользованием постояльцами, поэтому рекомендуется менять их ежедневно. Исходя из этого следует, что главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе полотенца в гостиницу или отель — это практичность. Одним из самых доступных и бюджетных вариантов являются махровые полотенца.

Преимущества махровых полотенец

Рассмотрим основные преимущества этого материала:

  • отлично впитывает влагу (пожалуй, это главное достоинство любого полотенца, когда буквально за несколько секунд можно полностью вытереться после принятия ванны)
  • высокопрочные (плотное переплетение ворсинок между собой гарантирует надежность таких полотенец)
  • простой уход (махровые полотенца отлично стираются и не меняют свой вид)
  • нежная и приятная на ощупь ткань (махровые полотенца оставляют только положительные ощущения от пользования, не раздражает кожу. Если постояльцы в гостинице с ребенком, то такое полотенце подойдет и ему)

Следует отметить, что махровые полотенца не выстирываются и не изменяют цвет.

Особенности хлопковых полотенец

Еще одним прекрасным вариантом для гостиниц и отелей являются полотенца из хлопка. Такие модели очень распространены на российском рынке гостиничного бизнеса, поскольку это превосходное сочетание цены и качества. Говоря о достоинствах хлопковых полотенец, прежде всего необходимо отметить практичность. Так как это максимально натуральный материал, он подвержен загрязнению, однако полотенца из хлопка не боятся машинной стирки и даже кипячения, более того, скажем, что после стирки они сохранят свой первозданный вид.

Как мы видим, полотенца имеют свои особенности и характеристики, для того, чтобы постояльцам Вашего заведения было комфортно и приятно себя ощущать после принятия ванны рекомендуется чаще менять полотенца, при этом выбирать практичный материал изготовления.

Где купить полотенца в гостиницу или отель в Каменске-Шахтинском?

На протяжении более 13 лет предприятие ChiedoCover занимается оснащением банкетной мебелью сферы HoReCa. Нам доверяют, поэтому качество и долговечность для нас является главными составляющими успеха.

Купить полотенца в Каменске-Шахтинском в гостиницу можно на сайте нашей компании. Доставка возможна в любой город России и СНГ.

Почему полотенца покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Каменск-Шахтинский и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Каменску-Шахтинскому ?

    Доставка товара по Каменску-Шахтинскому осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каменску-Шахтинскому ?

    Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Каменске-Шахтинском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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