Современная жизнь отличается быстрым темпом и многозадачностью, буквально за несколько часов можно оказаться в другом городе и не так важно, что эти перемещения связаны с работой или путешествиями. Важно в конце дня прийти в комфортабельный гостиничный номер и просто хорошенько отдохнуть. В Полевском пользуются спросом хорошие гостиницы и отели. Приятный номер — это целый набор составляющих, которые в дальнейшем сформируют ту обстановку, в которую захочется прийти снова. Сегодня поговорим о полотенцах, оказывается даже такая мелочь может добавить положительных эмоций постояльцам Вашего заведения.
Полотенца, по праву, являются одним из самых часто заменяемых аксессуаров гостиничного номера, это объясняется повседневным и регулярным пользованием постояльцами, поэтому рекомендуется менять их ежедневно. Исходя из этого следует, что главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе полотенца в гостиницу или отель — это практичность. Одним из самых доступных и бюджетных вариантов являются махровые полотенца.
Рассмотрим основные преимущества этого материала:
Следует отметить, что махровые полотенца не выстирываются и не изменяют цвет.
Еще одним прекрасным вариантом для гостиниц и отелей являются полотенца из хлопка. Такие модели очень распространены на российском рынке гостиничного бизнеса, поскольку это превосходное сочетание цены и качества. Говоря о достоинствах хлопковых полотенец, прежде всего необходимо отметить практичность. Так как это максимально натуральный материал, он подвержен загрязнению, однако полотенца из хлопка не боятся машинной стирки и даже кипячения, более того, скажем, что после стирки они сохранят свой первозданный вид.
Как мы видим, полотенца имеют свои особенности и характеристики, для того, чтобы постояльцам Вашего заведения было комфортно и приятно себя ощущать после принятия ванны рекомендуется чаще менять полотенца, при этом выбирать практичный материал изготовления.
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Доставка товара по Полевскому осуществляется транспортными компаниями.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Полевскому осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Полевскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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