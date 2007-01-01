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          Товары по акции

          Полубарные стулья в Альметьевске оптом

          от 2 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Альметьевску и Татарстану

          Настоящее фото товара Стул барный Чезана светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Чезана светлый
          Настоящее фото товара Стул барный Hoker, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Hoker
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Симпл , произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул полубарный Лофт Симпл
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул полубарный Лофт Альтрон
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул полубарный Лофт Терракс
          Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Флэш черный
          Настоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Турин пудровый
          Настоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Турин изумрудный
          Настоящее фото товара Стул барный Турин бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Турин бежевая экокожа
          Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Турин со спинкой серый
          Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Турин со спинкой коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Турин со спинкой бежевый
          Настоящее фото товара Полубарный стул Линц, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полубарный стул Линц
          Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полубарный стул Версаль
          Настоящее фото товара Барный стул Базель, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Базель
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          Полубарные стулья: комфорт в сочетании с хорошими эксплуатационными качествами

          В сочетании различных композиционных стилей правильно подобранная мебель сразу изменяет общее впечатление. При проведении мебельного оснащения любые места общественного питания наполняются жизнью и готовы к приему посетителей и гостей. На сегодняшний день восхищает многообразие стульев, здесь заключены как и положительная сторона, поскольку расширяется выбор моделей, так и трудность выбора. Как подобрать хорошие полубарные стулья в Альметьевске, выполненные из такого материала, который будет отличаться долговечностью и привлекательным внешним видом?

          Правила отбора полубарных стульев

          Современные полубарные стулья завоевали большое признание по нескольким причинам. Во-первых, универсальность, данные модели хорошо используются не только в барах, но и в других заведениях российского рынка HoReCa. Это прежде всего кафе, рестораны и гостиницы. При более детальном их рассмотрении мы видим характерные черты: компактность, что позволяет размещать их в небольших уютных кафе. Кроме того, данные изделия невероятно удобны, это основополагающий фактор для любой мебели.

          Следует отметить, что главным отличием красивых полубарных стульев является высота. Как правило, среднестатистические модели изготавливаются чуть выше середины барной стойки. Проект таких стульев подразумевает подставку для ног, чтобы они не свисали и человек сидящий на таких моделей чувствовал себя максимально комфортно. Также подставка для ног выступает еще и как элемент декора. Для регулировки высоты стула каждая модель оснащается специальным механизмом, поэтому любой человек в соответствии со своими антропометрическими показателями может задать необходимый уровень.

          Где применяются полубарные стулья?

          Устойчивость и эргономичность — важные составляющие для дизайнерских полубарных стульев. Перед тем как произвести выбор, следует протестировать изделие, а именно ощутить глубину сиденья, а также наклон спинки и уровень подножки для ног. Если по всем параметрам достигается необходимый комфорт — значит это то, что нужно.

          Деревянные полубарные стулья восхитительно сочетаются с классическим стилем, кантри и другими. Такие модели с уверенностью можно назвать разносторонними, которые могут использоваться в кафе, ресторанах, а также барах и в других местах общественного питания.

          Подытожим, правильный выбор полубарных стульев основывается на вышеперечисленных критериях, следует также учитывать практичность, поскольку быстро прибрать посадочное место и подготовиться к приему новых гостей является очень важным для любых мест общественного питания.

          Где купить полубарные стулья в Альметьевске?

          Наша компания изготавливает банкетную мебель и текстиль для сферы HoReCa. Современные модели имеют привлекательный внешний вид, а также долговечны и хорошо справляются с различными нагрузками. Компания ChiedoCover благодаря опыту и ответственному отношению к каждому клиенту стала одной из лучших в России по производству мебели. Мы стремимся, чтобы наша продукция выгодно смотрелась в любом интерьере, при этом не забываем о надежности и высоком качестве.

          Купить полубарные стулья в Альметьевске можно на сайте нашей компании. Большой каталог, удобный интерфейс, новости компании, здесь Вы можете подобрать любые модели. После выбора товара, менеджеры свяжутся с Вами, наши сотрудники проходят повышение квалификации, поэтому обладают информацией относительно модных трендов, сочетании стилей, поэтому к их выбору и аргументации можно прислушаться.

          Почему полубарные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Альметьевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Альметьевску ?

            Доставка товара по Альметьевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Альметьевску ?

            Стоимость доставки по Альметьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Альметьевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Альметьевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Альметьевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Альметьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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