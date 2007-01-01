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В сочетании различных композиционных стилей правильно подобранная мебель сразу изменяет общее впечатление. При проведении мебельного оснащения любые места общественного питания наполняются жизнью и готовы к приему посетителей и гостей. На сегодняшний день восхищает многообразие стульев, здесь заключены как и положительная сторона, поскольку расширяется выбор моделей, так и трудность выбора. Как подобрать хорошие полубарные стулья в Каменске-Шахтинском, выполненные из такого материала, который будет отличаться долговечностью и привлекательным внешним видом?
Современные полубарные стулья завоевали большое признание по нескольким причинам. Во-первых, универсальность, данные модели хорошо используются не только в барах, но и в других заведениях российского рынка HoReCa. Это прежде всего кафе, рестораны и гостиницы. При более детальном их рассмотрении мы видим характерные черты: компактность, что позволяет размещать их в небольших уютных кафе. Кроме того, данные изделия невероятно удобны, это основополагающий фактор для любой мебели.
Следует отметить, что главным отличием красивых полубарных стульев является высота. Как правило, среднестатистические модели изготавливаются чуть выше середины барной стойки. Проект таких стульев подразумевает подставку для ног, чтобы они не свисали и человек сидящий на таких моделей чувствовал себя максимально комфортно. Также подставка для ног выступает еще и как элемент декора. Для регулировки высоты стула каждая модель оснащается специальным механизмом, поэтому любой человек в соответствии со своими антропометрическими показателями может задать необходимый уровень.
Устойчивость и эргономичность — важные составляющие для дизайнерских полубарных стульев. Перед тем как произвести выбор, следует протестировать изделие, а именно ощутить глубину сиденья, а также наклон спинки и уровень подножки для ног. Если по всем параметрам достигается необходимый комфорт — значит это то, что нужно.
Деревянные полубарные стулья восхитительно сочетаются с классическим стилем, кантри и другими. Такие модели с уверенностью можно назвать разносторонними, которые могут использоваться в кафе, ресторанах, а также барах и в других местах общественного питания.
Подытожим, правильный выбор полубарных стульев основывается на вышеперечисленных критериях, следует также учитывать практичность, поскольку быстро прибрать посадочное место и подготовиться к приему новых гостей является очень важным для любых мест общественного питания.
Наша компания изготавливает банкетную мебель и текстиль для сферы HoReCa. Современные модели имеют привлекательный внешний вид, а также долговечны и хорошо справляются с различными нагрузками. Компания ChiedoCover благодаря опыту и ответственному отношению к каждому клиенту стала одной из лучших в России по производству мебели. Мы стремимся, чтобы наша продукция выгодно смотрелась в любом интерьере, при этом не забываем о надежности и высоком качестве.
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Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня