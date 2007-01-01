+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Портьерные ткани в Глазове оптом

          от 400 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Глазову и Удмуртии

          Настоящее фото товара Ткань Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Ричард
          Настоящее фото товара Ткань Корона, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Корона, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Санта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Санта, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Кросс, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ткань Кросс, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Ромб, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Ромб, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ткань Виолетта, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Saten, произведённого компанией ChiedoCover
          1 360 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ткань Saten
          Настоящее фото товара Ткань Sparta, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          870 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Sparta, рогожка
          Настоящее фото товара Ткань Studio, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Studio, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Marguerite, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 050 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Marguerite, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Chateau, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Chateau, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Tempo, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ткань Tempo, рогожка
          Настоящее фото товара Ткань Amore, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ткань Amore, велюр
          Настоящее фото товара Ткань Liberty, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 060 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ткань Liberty, велюр
          Настоящее фото товара Ткань Montana, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          452 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Montana, рогожка
          Настоящее фото товара Ткань Hilton, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Hilton, рогожка
          Смотреть все

          Сверхплотные портьерные ткани идеально подходят для гостиничного номера

          Хороший выбор гостиниц и отелей Глазова обусловлен множеством составляющих. Для того, чтобы пребывание в гостинице было предельно комфортным и приятным нужно принимать во внимание несколько обстоятельств.

          Первым является наличие приятного, мягкого и, выполненного из качественного материала белья. Ко второму условию можно отнести наличие ванных и туалетных аксессуаров. Не менее важным условием станет использование портьерных тканей.

          Как выбрать цвет портьерных тканей?

          Портьером называют плотные и прочные шторы из хорошей ткани, главным предназначением которых является защита от попадания прямых солнечных лучей, а также сквозняков и пыли. Благодаря таким тканям создается атмосфера приватности и повышенной комфортабельности. Портьерные ткани отлично драпируются и превосходно держат форму. Такие ткани создают непередаваемый уют и варьируя цветовую гамму, можно подобрать их практически к любому стилевому оформлению. На сегодняшний день существуют следующие требования, предъявляемые к портьерным тканям в гостиницах и отелях: высокая прочность, предельная долговечность, а также практичность и неприхотливость в уходе.

          Портьерные ткани безопасны и не издают никаких неприятных и вредных запахов, что всегда необходимо брать во внимание, поскольку на посетителей может оказать влияние любая мелочь. Иногда в гостиницах практикуется обработка портьерных тканей средствами от моли. Необходимо помнить, что правильно выбранный цвет и удачное сочетание цветовой гаммы может влиять на настроение постояльцев, поэтому к этому процессу нужно отнестись максимально ответственно.

          Где купить портьерные ткани в гостиницу?

          ChiedoCover – компания производитель комплексного оснащения гостиничного и ресторанного бизнеса. Мы предлагаем самое удачное соотношение цены и качества продукции. Производственная мощность компании в сочетании с современной материально-технической базой выдвигает наше предприятие в лидеры сегмента HoReCa. Важность каждой детали, гарантийный срок, доставка абсолютно любой транспортной компании в РФ и стран СНГ. Большой ассортимент продукции позволит каждому клиенту найти свое решение. Планируете обновление зала ресторана или кафе? Стулья, столы, банкетная мебель, а также освещение и дополнительное оборудование — это основные направления нашей деятельности.

          Купить портьерные ткани в гостиницу Вы можете на нашем веб-сайте. Связаться с менеджерами из отдела продаж можно по средствам обратного звонка.

          Почему портьерные ткани покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Глазова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Глазову ?

            Доставка товара по Глазову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Глазову ?

            Стоимость доставки по Глазову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Глазову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Глазову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Глазове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Глазову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют