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Хороший выбор гостиниц и отелей Междуреченска обусловлен множеством составляющих. Для того, чтобы пребывание в гостинице было предельно комфортным и приятным нужно принимать во внимание несколько обстоятельств.
Первым является наличие приятного, мягкого и, выполненного из качественного материала белья. Ко второму условию можно отнести наличие ванных и туалетных аксессуаров. Не менее важным условием станет использование портьерных тканей.
Портьером называют плотные и прочные шторы из хорошей ткани, главным предназначением которых является защита от попадания прямых солнечных лучей, а также сквозняков и пыли. Благодаря таким тканям создается атмосфера приватности и повышенной комфортабельности. Портьерные ткани отлично драпируются и превосходно держат форму. Такие ткани создают непередаваемый уют и варьируя цветовую гамму, можно подобрать их практически к любому стилевому оформлению. На сегодняшний день существуют следующие требования, предъявляемые к портьерным тканям в гостиницах и отелях: высокая прочность, предельная долговечность, а также практичность и неприхотливость в уходе.
Портьерные ткани безопасны и не издают никаких неприятных и вредных запахов, что всегда необходимо брать во внимание, поскольку на посетителей может оказать влияние любая мелочь. Иногда в гостиницах практикуется обработка портьерных тканей средствами от моли. Необходимо помнить, что правильно выбранный цвет и удачное сочетание цветовой гаммы может влиять на настроение постояльцев, поэтому к этому процессу нужно отнестись максимально ответственно.
ChiedoCover – компания производитель комплексного оснащения гостиничного и ресторанного бизнеса. Мы предлагаем самое удачное соотношение цены и качества продукции. Производственная мощность компании в сочетании с современной материально-технической базой выдвигает наше предприятие в лидеры сегмента HoReCa. Важность каждой детали, гарантийный срок, доставка абсолютно любой транспортной компании в РФ и стран СНГ. Большой ассортимент продукции позволит каждому клиенту найти свое решение. Планируете обновление зала ресторана или кафе? Стулья, столы, банкетная мебель, а также освещение и дополнительное оборудование — это основные направления нашей деятельности.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня