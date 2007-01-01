Постельные ткани в Пятигорске оптом

от 400 ₽

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Настоящее фото товара Льняные ткани, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
400 ₽
Оптовая цена
4.5
Льняные ткани
Настоящее фото товара Ткань Galaxy, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
820 ₽
Оптовая цена
4.3
Ткань Galaxy, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Scandinavia, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
620 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Scandinavia, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Marco Polo, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Ткань Marco Polo, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Luxor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Luxor, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Opera, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 020 ₽
Оптовая цена
4.8
Ткань Opera, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Tempo, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.8
Ткань Tempo, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Forward, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
1 060 ₽
Оптовая цена
4.8
Ткань Forward, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Furor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
1 010 ₽
Оптовая цена
4.4
Ткань Furor, микрофибра
Настоящее фото товара Ткань Luna, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Luna, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Montana, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
452 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Montana, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Hilton, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
1 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Hilton, рогожка
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Постельные ткани — одни из главных элементов в любой гостинице

Туристический поток, рабочие поездки, командировки — гостиницы в Пятигорске ежедневно пользуются большим спросом и вниманием посетителей. После рабочего дня, иногда, остается единственное желание с удобством и максимальным комфортом провести вечер. За создание отличительной и своеобразной атмосферы гостиничного номера берутся все гостиницы и отели. Сделать так, чтобы постояльцы вернулись снова — вот основная задача.

Цвет постельных тканей

Как говорят ведущие отельеры, наиболее удачным решением является использование традиционных и классических тонов — белых. Это определяется ассоциациями человека, связанными с белым цветом: свежесть, а также чистота и стерильность. В зависимости от специфики стилевого оформления, некоторые гостиницы применяют яркие цвета, которые, по мнению некоторых рестораторов, отлично влияют на настроение. Это в общем и целом сказывается на оценке гостей и постояльцев.

Постельные ткани из микрофибы

Постельные ткани из микрофибы — очень практичные и долговечные изделия. Серьезными достоинствами такого материала считаются: универсальность. Такая ткань не мнется, не требует процесса глажения. Еще одним достоинством считается удобная стирка и быстрая сушка (благодаря пористости, ткани из микрофиба высыхают быстрее, чем другие ткани, это преимущество имеет значение при частом использовании и ежедневном уходе). Вероятно, самое главное преимущество - гигроскопичность: данная ткань способна впитывать жидкость до 250-300 раз выше, чем другие ткани. Из недостатков микрофибы: электризованность.

Постельные ткани из рогожки — бюджетный вариант исполнения. У данной ткани выделяются несколько преимуществ: прочность, стойкость и сохранение первоначального вида несмотря на повседневное использование. Экологичность и гипоаллергенность — базовая характеристика постельной ткани из рогожки. Это абсолютно безопасная ткань, которая не вызовет никаких аллергических реакций.

Где купить постельные ткани из микрофибры в Пятигорске?

Основной деятельностью нашей компании является производство и продажа стульев, столов и другой мебели для сегмента HoReCa. Предприятие ChiedoCover основано в 2007 году. Мы используем только экологически чистые и безопасные материалы при изготовлении мебели. Товары, которые выпускает наше производство обладает всей необходимой сопроводительной документацией по уходу и эксплуатации товара.

Купить постельные ткани из рогожки или микрофибры в Пятигорске Вы всегда можете на нашем официальном сайте. Отзывы, контакты, оплата, доставка — все что Вы хотели бы знать о нашей компании Вы легко можете найти, перейдя по соответствующей ссылке на сайте.

Почему постельные ткани покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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