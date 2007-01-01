Туристический поток, рабочие поездки, командировки — гостиницы в Тайшете ежедневно пользуются большим спросом и вниманием посетителей. После рабочего дня, иногда, остается единственное желание с удобством и максимальным комфортом провести вечер. За создание отличительной и своеобразной атмосферы гостиничного номера берутся все гостиницы и отели. Сделать так, чтобы постояльцы вернулись снова — вот основная задача.
Цвет постельных тканей
Как говорят ведущие отельеры, наиболее удачным решением является использование традиционных и классических тонов — белых. Это определяется ассоциациями человека, связанными с белым цветом: свежесть, а также чистота и стерильность. В зависимости от специфики стилевого оформления, некоторые гостиницы применяют яркие цвета, которые, по мнению некоторых рестораторов, отлично влияют на настроение. Это в общем и целом сказывается на оценке гостей и постояльцев.
Постельные ткани из микрофибы
Постельные ткани из микрофибы — очень практичные и долговечные изделия. Серьезными достоинствами такого материала считаются: универсальность. Такая ткань не мнется, не требует процесса глажения. Еще одним достоинством считается удобная стирка и быстрая сушка (благодаря пористости, ткани из микрофиба высыхают быстрее, чем другие ткани, это преимущество имеет значение при частом использовании и ежедневном уходе). Вероятно, самое главное преимущество - гигроскопичность: данная ткань способна впитывать жидкость до 250-300 раз выше, чем другие ткани. Из недостатков микрофибы: электризованность.
Постельные ткани из рогожки — бюджетный вариант исполнения. У данной ткани выделяются несколько преимуществ: прочность, стойкость и сохранение первоначального вида несмотря на повседневное использование. Экологичность и гипоаллергенность — базовая характеристика постельной ткани из рогожки. Это абсолютно безопасная ткань, которая не вызовет никаких аллергических реакций.
Основной деятельностью нашей компании является производство и продажа стульев, столов и другой мебели для сегмента HoReCa. Предприятие ChiedoCover основано в 2007 году. Мы используем только экологически чистые и безопасные материалы при изготовлении мебели. Товары, которые выпускает наше производство обладает всей необходимой сопроводительной документацией по уходу и эксплуатации товара.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня