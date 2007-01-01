Вопрос оснащения и расстановки мебели является важной составляющей для любого владельца гостиничного комплекса. Посетители в Клинцах стремятся отдавать предпочтение тем заведениям, где комфортно, уютно и можно хорошо отдохнуть после туристической прогулки, провести важные переговоры с партнерами, а также пообедать или поужинать. На сегодняшний день смелых и свежих идей в плане оснащения не так много, гостей привлекает неожиданность и свобода.
Прихожие отлично подходят для гостиниц в классических стилях, так и лофт. Каркас прихожих имеет стальное основание, этот материал стойкий к коррозии, является ударопрочным и при каждодневном использовании легко выдерживает механические нагрузки, с учетом потока людей такие модели прихожих станут незаменимым помощником для Вашего заведения. Прихожие оснащены гардеробом, поэтому такие модели можно ставить на входе и выходе, тогда они могут стать визитной карточкой вашего заведения. Несколько полочек, которыми оборудованы прихожие используются по назначению, на них могут располагаться различные настольные игры или другие занимательные вещи, которые хорошо предложить гостям. С другой стороны, они могут быть украшением и великолепным декором, на них с успехом могут располагаться декоративные цветы, подарочные коробки и др. Полочки в прихожей изготавливаются из массива дерева и ЛДСП, благодаря чему они отличаются надежностью, хорошими эстетическими показателями и гармонично вписываются в основной интерьер заведений. Таким образом, они превосходно реализуют две задачи: основную и декоративную.
Итак, прихожие в гостинице отличаются габаритами и формами, перед тем как осуществить заказ необходимо грамотно просчитать и продумать, где будет она располагаться. Цветовое оформление прихожих также помогает сформировать общее впечатление от Вашего заведения.
Компания ChiedoCover применяет только качественные материалы, а также использует самые современное и высокотехнологичное оборудование. Это позволяет нам занимать ведущие позиции на российском мебельном рынке HoReCa. Все товары нашего производства изготавливаются в соответствии с европейскими стандартами, качество и надежность подтверждена сертификатами и всеми необходимыми документами.
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Доставка товара по Клинцам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Клинцам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Клинцам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Клинцам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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