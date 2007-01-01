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              Прихожие в стиле Лофт в Кизляре оптом

              от 15 590 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кизляру и Дагестану

              Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
              21 790 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Прихожая лофт Нагпур
              Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
              15 590 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Прихожая лофт Наилси
              Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
              20 590 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Прихожая лофт Намвон
              Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
              20 590 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Прихожая лофт Наплен
              Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
              16 590 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Прихожая лофт Наталь
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              Прихожие Лофт: неповторимый стиль и высокое качество

              На сегодняшний день современный мебельный рынок в России предлагает большой выбор прихожих абсолютно на любой вкус. В этом многообразии моделей зачастую не просто принять решение и выбрать себе идеальную прихожую. В настоящее время, в Кизляре пользуются большим спросом и очень востребованы прихожие в индустриальном стиле. В этой статье постараемся более подробно рассмотреть эту модель, а также выделим главные преимущества и изучим основные технические характеристики.

              Интерьер прихожих Лофт

              Стиль Лофт — архитектурный стиль XX - XXI века, верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, заводы, склады) переоборудованная под жилье, мастерскую, офисное помещение или площадку для мероприятий. Сегодня многие выбирают для своей квартиры или частного дома интерьер прихожей в индустриальном стиле. Наиболее оптимально этот стиль смотрится в более просторных помещениях. Одной из особенностью этого стиля является удачное сочетание простоты и изысканности.

              Деревянные прихожие Лофт

              Каркасом данных прихожих является сталь, это наиболее прочный и надежный материал, который на протяжении длительного времени сохранит все свои положительные качества и будет радовать Вас своим привлекательным внешним видом. Такие модели обладают повышенной износостойкостью, могут с легкостью выдерживать различные физические и механические воздействия. Они очень практичны, для того, чтобы привести их в порядок достаточно просто использовать салфетку из микрофибры. Деревянные прихожие в лофт стиле максимально экологичны, они производятся из массива дерева, этот материал является гипоаллергенным, поэтому такие модели можно с уверенностью покупать в квартиры, где проживают маленькие дети, они абсолютно безопасны и не источают никаких вредных веществ. Кроме того, они удачно сочетаются как с классическими и традиционными цветами, так и отлично гармонируют с более яркими, бледно-розовым, а также желтым и др. Отдавая предпочтение именно этим моделям Вы становитесь обладателями не только многофункциональной мебели, но и можете искусно преобразить Ваш интерьер.

              Прихожие Лофт для гостиницы

              В тоже время, еще одним отличным решением станут прихожие лофт для гостиницы. В сегменте HoReCa выбор мебели производится не только с учетом высокого качества, а также надежности и долговечности, чтобы привлечь внимание посетителей необходимо сделать интересный дизайн интерьера в помещении. Прихожие лофт прекрасно впишутся практически в любую гостиницу, отлично справятся со своими функциями и гарантированно станут центром внимания Вашего заведения. Они не требовательны в уходе, имеют современный, европейский внешний вид, поэтому удачно впишутся практически в любой стиль.

              Таким образом, прихожие лофт — великолепный вариант как для дома, так и для отелей и гостиниц. Вышеперечисленные преимущества в совокупности с большим сроком службы позволят использовать их на протяжении длительного времени, получая удовольствие от эксплуатации.

              Где купить прихожие Лофт в Кизляре?

              Компания ChiedoCover с 2007 года занимается производством и продажей мебели для различных сфер жизни. Мы изготавливаем банкетные столы, стулья и текстиль премиум качества, мебель для дома и офиса, а также для дачи и сада. На нашем сайте Вы найдете все, что необходимо для проведения мебельного оснащения любого помещения. Мы ежедневно развиваемся и стремимся стать лучше. Наша компания модернизировала производство, мы свели к минимуму брак продукции, таким образом, можно быть абсолютно уверенным в высоком качестве и долговечности нашей мебели.

              Купить прихожие лофт в Кизляре можно на нашем официальном сайте. Наши менеджеры имеют все компетенции для того, чтобы ответить на любые вопросы относительно наших моделей производства. Если Вы еще не определились с выбором, они всегда готовы порекомендовать Вам наилучший вариант, с учетом всех Ваших пожеланий.

              Почему прихожие в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Кизляр и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кизляру ?

                Доставка товара по Кизляру осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кизляру ?

                Стоимость доставки по Кизляру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кизляру осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кизляру телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кизляре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кизляру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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