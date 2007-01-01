На сегодняшний день современный мебельный рынок в России предлагает большой выбор прихожих абсолютно на любой вкус. В этом многообразии моделей зачастую не просто принять решение и выбрать себе идеальную прихожую. В настоящее время, в Нерюнгри пользуются большим спросом и очень востребованы прихожие в индустриальном стиле. В этой статье постараемся более подробно рассмотреть эту модель, а также выделим главные преимущества и изучим основные технические характеристики.
Стиль Лофт — архитектурный стиль XX - XXI века, верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, заводы, склады) переоборудованная под жилье, мастерскую, офисное помещение или площадку для мероприятий. Сегодня многие выбирают для своей квартиры или частного дома интерьер прихожей в индустриальном стиле. Наиболее оптимально этот стиль смотрится в более просторных помещениях. Одной из особенностью этого стиля является удачное сочетание простоты и изысканности.
Каркасом данных прихожих является сталь, это наиболее прочный и надежный материал, который на протяжении длительного времени сохранит все свои положительные качества и будет радовать Вас своим привлекательным внешним видом. Такие модели обладают повышенной износостойкостью, могут с легкостью выдерживать различные физические и механические воздействия. Они очень практичны, для того, чтобы привести их в порядок достаточно просто использовать салфетку из микрофибры. Деревянные прихожие в лофт стиле максимально экологичны, они производятся из массива дерева, этот материал является гипоаллергенным, поэтому такие модели можно с уверенностью покупать в квартиры, где проживают маленькие дети, они абсолютно безопасны и не источают никаких вредных веществ. Кроме того, они удачно сочетаются как с классическими и традиционными цветами, так и отлично гармонируют с более яркими, бледно-розовым, а также желтым и др. Отдавая предпочтение именно этим моделям Вы становитесь обладателями не только многофункциональной мебели, но и можете искусно преобразить Ваш интерьер.
В тоже время, еще одним отличным решением станут прихожие лофт для гостиницы. В сегменте HoReCa выбор мебели производится не только с учетом высокого качества, а также надежности и долговечности, чтобы привлечь внимание посетителей необходимо сделать интересный дизайн интерьера в помещении. Прихожие лофт прекрасно впишутся практически в любую гостиницу, отлично справятся со своими функциями и гарантированно станут центром внимания Вашего заведения. Они не требовательны в уходе, имеют современный, европейский внешний вид, поэтому удачно впишутся практически в любой стиль.
Таким образом, прихожие лофт — великолепный вариант как для дома, так и для отелей и гостиниц. Вышеперечисленные преимущества в совокупности с большим сроком службы позволят использовать их на протяжении длительного времени, получая удовольствие от эксплуатации.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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При выборе доставки по Нерюнгри с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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