Прихожие в Воскресенске оптом

от 15 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воскресенску и Московской области

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Прихожая лофт Нагпур
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Прихожая лофт Наилси
Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Прихожая лофт Намвон
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Прихожая лофт Наплен
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
16 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Прихожая лофт Наталь
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Прихожие в гостинице — прекрасное оформление интерьера и отличный функционал

Вопрос оснащения и расстановки мебели является важной составляющей для любого владельца гостиничного комплекса. Посетители в Воскресенске стремятся отдавать предпочтение тем заведениям, где комфортно, уютно и можно хорошо отдохнуть после туристической прогулки, провести важные переговоры с партнерами, а также пообедать или поужинать. На сегодняшний день смелых и свежих идей в плане оснащения не так много, гостей привлекает неожиданность и свобода.

Прихожие отлично подходят для гостиниц в классических стилях, так и лофт. Каркас прихожих имеет стальное основание, этот материал стойкий к коррозии, является ударопрочным и при каждодневном использовании легко выдерживает механические нагрузки, с учетом потока людей такие модели прихожих станут незаменимым помощником для Вашего заведения. Прихожие оснащены гардеробом, поэтому такие модели можно ставить на входе и выходе, тогда они могут стать визитной карточкой вашего заведения. Несколько полочек, которыми оборудованы прихожие используются по назначению, на них могут располагаться различные настольные игры или другие занимательные вещи, которые хорошо предложить гостям. С другой стороны, они могут быть украшением и великолепным декором, на них с успехом могут располагаться декоративные цветы, подарочные коробки и др. Полочки в прихожей изготавливаются из массива дерева и ЛДСП, благодаря чему они отличаются надежностью, хорошими эстетическими показателями и гармонично вписываются в основной интерьер заведений. Таким образом, они превосходно реализуют две задачи: основную и декоративную.

Итак, прихожие в гостинице отличаются габаритами и формами, перед тем как осуществить заказ необходимо грамотно просчитать и продумать, где будет она располагаться. Цветовое оформление прихожих также помогает сформировать общее впечатление от Вашего заведения.

Где купить классические прихожие для гостиниц в Московской области?

Компания ChiedoCover применяет только качественные материалы, а также использует самые современное и высокотехнологичное оборудование. Это позволяет нам занимать ведущие позиции на российском мебельном рынке HoReCa. Все товары нашего производства изготавливаются в соответствии с европейскими стандартами, качество и надежность подтверждена сертификатами и всеми необходимыми документами.

Купить прихожие в ресторан или гостиницу в Воскресенске можно на официальном веб-сайте нашей компании. Мы рады предложить Вам самые смелые решения в лофт стиле, стулья и столы для банкетных мероприятий. На сайте компании Вы можете также ознакомиться с новинками и классической продукцией нашего производства.

Почему прихожие покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Воскресенск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Воскресенску ?

    Доставка товара по Воскресенску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воскресенску ?

    Стоимость доставки по Воскресенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Воскресенску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воскресенску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Воскресенске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Воскресенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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