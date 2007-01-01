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Владельцы ресторанов и кафе прекрасно знают о том, как важно не упустить из внимания ни одну мелочь, поэтому тщательно подходят к выбору не только мебельного оснащения, но и к сервировке стола. В Архангельске можно найти места общественного питания на любой вкус и кошелек. Для кого-то поход в кафе или ресторан, как небольшой праздник, а кто-то посещает такие места каждый день. В любом случае для каждого посетителя имеет большое значение кухня, при том, что вкусно приготовленное блюдо — это только полдела, красиво поданное — дополнит и завершит общее впечатление о заведении. В данном материале рассмотрим как подобрать современную посуду.
При выборе красивой посуды необходимо помнить, что для большего восприятия и ощущения подаваемого блюда играет сервировка стола и посуда, при этом без последней трудно себе представить хороший стол. Следовательно, обращаем внимание на модели, изготовленные из фарфора. Этот материал отличает первозданное качество, экологичность и безопасность, поэтому фарфоровую посуду можно смело использовать в любых ресторанах и кафе. В тоже время, одни из ключевых достоинств является стойкость к механическим воздействиям при обработке в посудомоечной машине, что в местах общественного питания, учитывая посетительский поток, данное преимущество может стать решающим при ее выборе. Кроме того, фарфор отлично сохраняет тепло, поэтому при подаче вторых блюд, в условиях когда необходимо удерживать определенную температуру, это также имеет большое значение.
На сегодняшний день популярными являются бульонницы для подачи первых блюд, емкости для тех или иных видов закусок, соусники, для подачи к основному блюду, а также кувшины для морсов и соков, сахарницы, соломки, перечницы и другие виды. Все вышеперечисленное является небольшим, но в месте с тем главным дополнением к общей сервировке стола. Каждая деталь такой сервировки по итогу сформирует общее представление о столе. Поговорим об этом более подробно.
Хорошую посуду для ресторана сегодня можно встретить абсолютно в любом подобном заведении, а также кафе и других местах общественного питания — это неотъемлемая часть любого стола. В такой посуде можно подавать различные первые блюда: пюре, бульоны, заправочные супы. Предусмотрительно будет, например, перед подачей на стол сделать ее небольшой подогрев, это будет считаться хорошим тоном. Это очень практичная прочая посуда, которая широко применяется в HoReCa.
Кроме того, еще одним элементом при сервировке стола являются белые соусники — они очень точно и гармонично дополнят подачу основного блюда: это может быть мясо, рыба, морепродукты, как правило, с такой подачей предусмотрен соус. Необычная посуда бывает различной формы: квадратная, круглая, прямоугольная — в любом виде они станут прекрасным дополнением на Вашем столе.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Архангельску осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Архангельску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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