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          Прочая посуда в Люберцах оптом

          от 90 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Люберцам и Московской области

          Настоящее фото товара Соусник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Соусник Кунстверк
          Настоящее фото товара Соусник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Соусник Проотель
          Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Соусник Кашуб-хел
          Настоящее фото товара Соусник Кунстверк L12.5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Соусник Кунстверк L12.5
          Настоящее фото товара Кувшин Брок, произведённого компанией ChiedoCover
          220 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кувшин Брок
          Настоящее фото товара Кувшин с крышкой Бейзик, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кувшин с крышкой Бейзик
          Настоящее фото товара Кувшин без крышки Флюид, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          310 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кувшин без крышки Флюид
          Настоящее фото товара Чайник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
          730 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чайник Проотель
          Настоящее фото товара Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
          Настоящее фото товара Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
          Настоящее фото товара Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
          Настоящее фото товара Сахарница 220 мл Royal Circle 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сахарница 220 мл Royal Circle 6, 48
          Настоящее фото товара Солонка Royal Circle 24, 192, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          5
          Солонка Royal Circle 24, 192
          Настоящее фото товара Чайник 500 мл Royal Circle 1, 24, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник 500 мл Royal Circle 1, 24
          Настоящее фото товара Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12
          Настоящее фото товара Бульонница 350 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Бульонница 350 мл Royal Lance 6, 48
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          Мелочей в бизнесе HoReCa не бывает: выбираем прочую посуду

          Владельцы ресторанов и кафе прекрасно знают о том, как важно не упустить из внимания ни одну мелочь, поэтому тщательно подходят к выбору не только мебельного оснащения, но и к сервировке стола. В Люберцах можно найти места общественного питания на любой вкус и кошелек. Для кого-то поход в кафе или ресторан, как небольшой праздник, а кто-то посещает такие места каждый день. В любом случае для каждого посетителя имеет большое значение кухня, при том, что вкусно приготовленное блюдо — это только полдела, красиво поданное — дополнит и завершит общее впечатление о заведении. В данном материале рассмотрим как подобрать современную посуду.

          Особенности выбора фарфоровой посуды

          При выборе красивой посуды необходимо помнить, что для большего восприятия и ощущения подаваемого блюда играет сервировка стола и посуда, при этом без последней трудно себе представить хороший стол. Следовательно, обращаем внимание на модели, изготовленные из фарфора. Этот материал отличает первозданное качество, экологичность и безопасность, поэтому фарфоровую посуду можно смело использовать в любых ресторанах и кафе. В тоже время, одни из ключевых достоинств является стойкость к механическим воздействиям при обработке в посудомоечной машине, что в местах общественного питания, учитывая посетительский поток, данное преимущество может стать решающим при ее выборе. Кроме того, фарфор отлично сохраняет тепло, поэтому при подаче вторых блюд, в условиях когда необходимо удерживать определенную температуру, это также имеет большое значение.

          Бульонница для ресторана

          На сегодняшний день популярными являются бульонницы для подачи первых блюд, емкости для тех или иных видов закусок, соусники, для подачи к основному блюду, а также кувшины для морсов и соков, сахарницы, соломки, перечницы и другие виды. Все вышеперечисленное является небольшим, но в месте с тем главным дополнением к общей сервировке стола. Каждая деталь такой сервировки по итогу сформирует общее представление о столе. Поговорим об этом более подробно.

          Хорошую посуду для ресторана сегодня можно встретить абсолютно в любом подобном заведении, а также кафе и других местах общественного питания — это неотъемлемая часть любого стола. В такой посуде можно подавать различные первые блюда: пюре, бульоны, заправочные супы. Предусмотрительно будет, например, перед подачей на стол сделать ее небольшой подогрев, это будет считаться хорошим тоном. Это очень практичная прочая посуда, которая широко применяется в HoReCa.

          Соусники как один из видов посуды

          Кроме того, еще одним элементом при сервировке стола являются белые соусники — они очень точно и гармонично дополнят подачу основного блюда: это может быть мясо, рыба, морепродукты, как правило, с такой подачей предусмотрен соус. Необычная посуда бывает различной формы: квадратная, круглая, прямоугольная — в любом виде они станут прекрасным дополнением на Вашем столе.

          Где купить бульонницу в Люберцах для ресторана или кафе?

          Компания ChiedoCover с успехом развивается на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса. Мы всегда отдаем предпочтение только проверенному и экологически чистому сырью, поэтому наша продукция отличается безопасностью и надежностью.

          Купить соусники в Люберцах можно на сайте нашей компании. Для связи существует обратный звонок, закажите его и в самые короткие сроки с Вами свяжется наш опытный менеджер.

          Почему прочая посуда покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Люберцы и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Люберцам ?

            Доставка товара по Люберцам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Люберцам ?

            Стоимость доставки по Люберцам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Люберцам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Люберцам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Люберцах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Люберцам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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