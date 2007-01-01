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Каждая ткань имеет свои секреты, которыми успешно пользуются владельцы всех гостиниц. Гостиницы и отели Нижнего Тагила пользуются спросом абсолютно в любое время года, поэтому при правильном оснащении и создании приятной атмосферы не должно быть проблем с постояльцами заведения.
Правильный уход за простынями
Простынь считается одним из самых часто заменяемых элементов постельного белья. В первую очередь необходимо исходить из практичности: при ежедневной смене белья важно учитывать, чтобы простынь не меняла своего первоначального внешнего вида после многочисленных стирок и глажок. Превосходным материалом из которого выполнены простыни станет — бязь. Это хлопковая, дышащая ткань, она имеет прочную структуру и прекрасно подходит для использования на каждый день. В летнее время такая ткань не прилипает к телу, обладает комфортабельностью и удобством. Сохранить ухоженный вид простыни из бязи можно при правильном уходе: деликатная стирка, с применением различных кондиционеров для белья и осторожный процесс глажения. В таком случае материал не сядет и будет иметь товарный вид.
Итак, простыни из бязи — это недорогой, невероятно практичный вариант постельного белья, который принесет постояльцем мягкость и свежесть, а при правильном уходе станет надежным помощником Вашего бизнеса.
Простыни из сатина
Престижным и более роскошным материалом исполнения простыни является сатин, к достоинствам которого можно отнести: прочность, а также шелковый блеск и мягкость. Постельное белье из сатина можно встретить даже в шикарных пятизвездочных отелях мира. Этот материал не мнется — это самое главное преимущество и отличительная особенность простыней из сатина. Это способствует тому, что длительное время постельное белье из сатина будет опрятным и иметь приятный внешний вид. Эта ткань пропускает воздух, поэтому станет комфортной для отличного отдыха и хорошего сна.
Предприятие ChiedoCover производит и поставляет мебель, а также текстиль для гостиничного и ресторанного бизнеса. Профессиональная команда сотрудников и работников предприятия гарантирует отменное качество нашей продукции. Индивидуальный подход к концепции Вашего бизнеса позволяет нам попытаться решить Вашу задачу по оснащению заведений или предложить другой вариант как стилистического оформления, так и дизайнерского обновления.
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Доставка товара по Нижнему Тагилу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижнему Тагилу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижнему Тагилу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнему Тагилу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня