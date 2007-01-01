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            Товары по акции

            Простыни в Волгограде оптом

            от 350 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Волгограду и Волгоградской обласи

            Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            350 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр
            Настоящее фото товара Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
            430 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр
            Настоящее фото товара Простыня Евро 220x240, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
            510 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
            Настоящее фото товара Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
            620 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр
            Настоящее фото товара Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            750 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
            Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
            Настоящее фото товара Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
            Настоящее фото товара Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            950 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
            Настоящее фото товара Махровая простынь голубая, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Махровая простынь голубая
            Настоящее фото товара Махровая простынь зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Махровая простынь зеленая
            Настоящее фото товара Махровая простынь бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Махровая простынь бордовая
            Настоящее фото товара Махровая простынь розовая, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Махровая простынь розовая
            Настоящее фото товара Махровая простынь желтая, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Махровая простынь желтая
            Настоящее фото товара Махровая простынь коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Махровая простынь коричневая
            Настоящее фото товара Махровая простынь красная, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Махровая простынь красная
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            Постельное белье для гостиничного комплекса: как безошибочно выбрать простынь

            Каждая ткань имеет свои секреты, которыми успешно пользуются владельцы всех гостиниц. Гостиницы и отели Волгограда пользуются спросом абсолютно в любое время года, поэтому при правильном оснащении и создании приятной атмосферы не должно быть проблем с постояльцами заведения.

            Правильный уход за простынями

            Простынь считается одним из самых часто заменяемых элементов постельного белья. В первую очередь необходимо исходить из практичности: при ежедневной смене белья важно учитывать, чтобы простынь не меняла своего первоначального внешнего вида после многочисленных стирок и глажок. Превосходным материалом из которого выполнены простыни станет — бязь. Это хлопковая, дышащая ткань, она имеет прочную структуру и прекрасно подходит для использования на каждый день. В летнее время такая ткань не прилипает к телу, обладает комфортабельностью и удобством. Сохранить ухоженный вид простыни из бязи можно при правильном уходе: деликатная стирка, с применением различных кондиционеров для белья и осторожный процесс глажения. В таком случае материал не сядет и будет иметь товарный вид.

            Итак, простыни из бязи — это недорогой, невероятно практичный вариант постельного белья, который принесет постояльцем мягкость и свежесть, а при правильном уходе станет надежным помощником Вашего бизнеса.

            Простыни из сатина

            Престижным и более роскошным материалом исполнения простыни является сатин, к достоинствам которого можно отнести: прочность, а также шелковый блеск и мягкость. Постельное белье из сатина можно встретить даже в шикарных пятизвездочных отелях мира. Этот материал не мнется — это самое главное преимущество и отличительная особенность простыней из сатина. Это способствует тому, что длительное время постельное белье из сатина будет опрятным и иметь приятный внешний вид. Эта ткань пропускает воздух, поэтому станет комфортной для отличного отдыха и хорошего сна.

            Где купить простыни из сатина в Волгоградской обласи?

            Предприятие ChiedoCover производит и поставляет мебель, а также текстиль для гостиничного и ресторанного бизнеса. Профессиональная команда сотрудников и работников предприятия гарантирует отменное качество нашей продукции. Индивидуальный подход к концепции Вашего бизнеса позволяет нам попытаться решить Вашу задачу по оснащению заведений или предложить другой вариант как стилистического оформления, так и дизайнерского обновления.

            Купить простыни из бязи или сатина в Волгограде можно на нашем сайте. Оперативность, наличие дилерских центров, удобная для клиента доставка продукции располагает к продуктивному и эффективному сотрудничеству с нашей компанией.

            Почему простыни покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Волгоград и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Волгограду ?

              Доставка товара по Волгограду осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волгограду ?

              Стоимость доставки по Волгограду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Волгограду осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волгограду телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Волгограде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Волгограду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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