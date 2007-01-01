Стул — основной предмет любых мест общественного питания, помимо своих функциональных предназначений, этот элемент мебели украшает интерьер и подчеркивает стиль. В настоящее время мы можем встретить модели совершенно разных форм и видов, одни — классические, традиционные, которые считаются универсальными изделиями, другие более изящные, элегантные — они станут центром внимания посетителей и гостей ресторанов, а также кафе и гостиниц. Хорошие прозрачные стулья, несомненно, являются верным решением в меблировке помещений в Чите и прекрасно дополнят основное стилистическое направление.
Современные прозрачные стулья изготавливаются из экологически чистых и абсолютно безопасных материалов, поэтому их можно с уверенностью использовать в местах общественного питания. Отметим, что такие модели сертифицированы, отличаются гипоаллергенностью и не имеют никаких посторонних и специфических запахов, поэтому мебельное оснащение детских тематических кафе и развлекательных центров — также сфера их применения. Перечисляя основные их преимущества, необходимо сказать об очень большом выборе красивых прозрачных стульев на российском рынке. Это, в том числе, объясняет их актуальность и востребованность, а также многократно расширяет возможность использовать в самых необычных стилях и направлениях. Благодаря богатой цветовой гамме эти стулья органично вписываются практически в любые интерьеры, за счет чего профессиональные дизайнеры называют их универсальными.
Продолжим разговор о главных достоинствах и рассмотрим практические составляющие этих моделей. Итак, устойчивость к перепадам температур, стойкость к повышенным нагрузкам, а также на протяжении длительного времени сохранение привлекательного внешнего вида — это одни из ключей к успешному применению в сегменте HoReCa. Кроме того, данные стулья обладают небольшим весом, что по достоинству отметят Ваши посетители, им не составит никакого труда передвинуть их с одного места на другое. Детали и нюансы практически формируют наше представление о том или ином помещении, так вот эти изделия гарантированно станут той деталью интерьера, которая завершит создание образа Вашего заведения.
Сферы применения надежных прозрачных стульев обширны, наибольшую популярность имеют в гостинично-ресторанном бизнесе. Это обусловлено вышеперечисленными характеристиками, такие модели прекрасно справляются со своими функциями, дополняют интерьер, а за счет своей долговечности являются удачной инвестицией в любой малый бизнес.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Чите осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Чите рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Чите осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Чите с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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