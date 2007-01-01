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Для создания яркого и выразительного интерьера кафе или бара прозрачные стулья станут идеальным решением. Они способны стать настоящим украшением, потому что смотрятся стильно, модно и современно. Такие стулья идеально подходят для современных интерьеров. Они создают непревзойденную атмосферу простора и легкости!
Если вы выбрали оформление ресторана в стиле хай-тек, минимализм или авангард. Прозрачные стулья изготавливаются из прочного пластика – поликарбоната. Первый прозрачный стул был создан французским дизайнером Филиппом Старком. Свое творение он назвал «призрак». По форме стул напоминал модель эпохи Людовика XV.
Если невзначай оглядеть пространство зала, то стул может остаться незамеченным. Это характерная особенность прозрачной мебели. В массовое производство стулья пустили в 2002 году и до сих пор они не теряют своей актуальности.
Преимущества прозрачных стульев:
ChiedoCover - это компания-производитель мебели и текстиля для оснащения ресторанов, кафе и баров по всей Новочеркасску, а также Ростовской области. Мы предлагаем товары собственного производства по ценам ниже средних. В каталоге представлен большой выбор стульев из поликарбоната – обычные стулья, созданные по мотивам популярных брендов и барные версии прозрачных стульев.
Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:
Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Новочеркасск по лучшему соотношению цены и качества.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новочеркасску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочеркасску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочеркасску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочеркасску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня