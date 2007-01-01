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            Товары по акции

            Прозрачные стулья в Воронеже оптом

            от 4 490 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воронежу и Воронежской области

            Настоящее фото товара Стул барный Акрилик голубой , произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул барный Акрилик голубой
            Настоящее фото товара Стул прозрачный Спун, произведённого компанией ChiedoCover
            5 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул прозрачный Спун
            Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S, произведённого компанией ChiedoCover
            9 690 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул прозрачный X-Treme S
            Настоящее фото товара Стул прозрачный Glenda, произведённого компанией ChiedoCover
            9 190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул прозрачный Glenda
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever, произведённого компанией ChiedoCover
            11 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром, произведённого компанией ChiedoCover
            8 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хром, произведённого компанией ChiedoCover
            11 290 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хром
            Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
            17 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул прозрачный Zebra Antishock
            Настоящее фото товара Кресло прозрачное Wave, произведённого компанией ChiedoCover
            14 390 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло прозрачное Wave
            Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Wave, произведённого компанией ChiedoCover
            13 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул прозрачный на полозьях Wave
            Настоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях DayDream, произведённого компанией ChiedoCover
            11 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул пластиковый на полозьях DayDream
            Настоящее фото товара Стул прозрачный DayDream, произведённого компанией ChiedoCover
            13 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул прозрачный DayDream
            Настоящее фото товара Стул прозрачный Miss You, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул прозрачный Miss You
            Настоящее фото товара Стул барный прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
            13 690 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул барный прозрачный Isy Antishock
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, произведённого компанией ChiedoCover
            7 390 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кресло пластиковое Carmen
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Allegra-PP, произведённого компанией ChiedoCover
            9 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул пластиковый Allegra-PP
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            Почему стоит выбрать прозрачные стулья?

            Для создания яркого и выразительного интерьера кафе или бара прозрачные стулья станут идеальным решением. Они способны стать настоящим украшением, потому что смотрятся стильно, модно и современно. Такие стулья идеально подходят для современных интерьеров. Они создают непревзойденную атмосферу простора и легкости!

            Если вы выбрали оформление ресторана в стиле хай-тек, минимализм или авангард. Прозрачные стулья изготавливаются из прочного пластика – поликарбоната. Первый прозрачный стул был создан французским дизайнером Филиппом Старком. Свое творение он назвал «призрак». По форме стул напоминал модель эпохи Людовика XV.

            Если невзначай оглядеть пространство зала, то стул может остаться незамеченным. Это характерная особенность прозрачной мебели. В массовое производство стулья пустили в 2002 году и до сих пор они не теряют своей актуальности.

            Преимущества прозрачных стульев:

            • Выгодная стоимость;
            • Большой ассортимент моделей, выполненных по мотивам известных дизайнеров;
            • Удобные при посадке благодаря тому, что повторяют изгибы тела;
            • Не требуют особого ухода, легко очищаются от загрязнений;
            • Легки по весу;
            • Практичны– материал не боится воды, пятен, грязи;
            • Долговечны в эксплуатации, выдерживают большую проходимость, а нагрузки до 150 кг;
            • Большой выбор моделей по конфигурации и оттенкам.

            Где купить прозрачные стулья в Воронеже?

            ChiedoCover - это компания-производитель мебели и текстиля для оснащения ресторанов, кафе и баров по всей Воронежу, а также Воронежской области. Мы предлагаем товары собственного производства по ценам ниже средних. В каталоге представлен большой выбор стульев из поликарбоната – обычные стулья, созданные по мотивам популярных брендов и барные версии прозрачных стульев.

            Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

            • Большой опыт работы на производстве товаров для сферы ресторанного и гостиничного бизнеса.
            • Наша мебель пользуется популярностью на рынке HoReCa, благодаря высоким требованиям по качеству при изготовлении.
            • Особая прочность товаров и долгий срок эксплуатации, благодаря технике производства.
            • Низкие цены - без переплат и посредников.
            • Мы стремимся найти индивидуальный подход к каждому клиенту, готовы сделать персональное предложение, а постоянным клиентам предлагаем более выгодные условия оплаты.

            Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Воронеж по лучшему соотношению цены и качества.

            Почему прозрачные стулья покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Воронеж и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Воронежу ?

              Доставка товара по Воронежу осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воронежу ?

              Стоимость доставки по Воронежу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Воронежу осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воронежу телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Воронеже при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Воронежу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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