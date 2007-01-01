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          Товары по акции

          Прозрачные стулья в Вязьме оптом

          от 3 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Вязьме и Смоленской области

          Настоящее фото товара Стул прозрачный Ванити серый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул прозрачный Ванити серый
          Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames, голубой прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames, зеленый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный Спун, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул прозрачный Спун
          Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул прозрачный барный Фокс 75
          Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Чарлес Гост
          Настоящее фото товара Стул ЛЕД-И серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул ЛЕД-И серый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт красный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 320 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт , произведённого компанией ChiedoCover
          7 320 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул прозрачный Сиеста Контракт
          Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 320 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
          Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
          Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Чарлес Гост прозрачный
          Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул обеденный Шанель прозрачный
          Настоящее фото товара Стул прозрачный Frilly, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул прозрачный Frilly
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          Прозрачные стулья: особенности и сфера применения

          Стул — основной предмет любых мест общественного питания, помимо своих функциональных предназначений, этот элемент мебели украшает интерьер и подчеркивает стиль. В настоящее время мы можем встретить модели совершенно разных форм и видов, одни — классические, традиционные, которые считаются универсальными изделиями, другие более изящные, элегантные — они станут центром внимания посетителей и гостей ресторанов, а также кафе и гостиниц. Хорошие прозрачные стулья, несомненно, являются верным решением в меблировке помещений в Вязьме и прекрасно дополнят основное стилистическое направление.

          Особенности прозрачных стульев

          Современные прозрачные стулья изготавливаются из экологически чистых и абсолютно безопасных материалов, поэтому их можно с уверенностью использовать в местах общественного питания. Отметим, что такие модели сертифицированы, отличаются гипоаллергенностью и не имеют никаких посторонних и специфических запахов, поэтому мебельное оснащение детских тематических кафе и развлекательных центров — также сфера их применения. Перечисляя основные их преимущества, необходимо сказать об очень большом выборе красивых прозрачных стульев на российском рынке. Это, в том числе, объясняет их актуальность и востребованность, а также многократно расширяет возможность использовать в самых необычных стилях и направлениях. Благодаря богатой цветовой гамме эти стулья органично вписываются практически в любые интерьеры, за счет чего профессиональные дизайнеры называют их универсальными.

          Главные достоинства прозрачных стульев и сфера использования

          Продолжим разговор о главных достоинствах и рассмотрим практические составляющие этих моделей. Итак, устойчивость к перепадам температур, стойкость к повышенным нагрузкам, а также на протяжении длительного времени сохранение привлекательного внешнего вида — это одни из ключей к успешному применению в сегменте HoReCa. Кроме того, данные стулья обладают небольшим весом, что по достоинству отметят Ваши посетители, им не составит никакого труда передвинуть их с одного места на другое. Детали и нюансы практически формируют наше представление о том или ином помещении, так вот эти изделия гарантированно станут той деталью интерьера, которая завершит создание образа Вашего заведения.

          Сферы применения надежных прозрачных стульев обширны, наибольшую популярность имеют в гостинично-ресторанном бизнесе. Это обусловлено вышеперечисленными характеристиками, такие модели прекрасно справляются со своими функциями, дополняют интерьер, а за счет своей долговечности являются удачной инвестицией в любой малый бизнес.

          Где купить прозрачные стулья в Вязьме?

          Наше предприятие имеет собственное производство банкетной мебели, которое располагается в Кировской области. Если Вы планируете сделать заказ в другой город, то здесь не возникнет никаких трудностей, мы сумели организовать транспортировку нашей продукции по всей России и странам СНГ в самые короткие сроки. Мы постоянно совершенствуемся, улучшаем эргономику, создаем интересные и необычные модели, таким образом, Вы точно найдете нужную Вам мебель.

          Купить прозрачные стулья в Вязьме можно на нашем веб-сайте. Пройдя по ссылке Вы сможете посмотреть весь перечень товаров, мы предлагаем к основному мебельному интерьеру различные аксессуары и качественное дополнительное оборудование. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют Вас по любой позиции и ответят на все сопутствующие вопросы по Вашему выбранному товару.

          Почему прозрачные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Вязьму и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Вязьме ?

            Доставка товара по Вязьме осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Вязьме ?

            Стоимость доставки по Вязьме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Вязьме осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Вязьме телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вязьме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Вязьме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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