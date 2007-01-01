Прямоугольные столы в Ачинске оптом

от 2 290 ₽

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Настоящее фото товара Стол Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
4 160 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Элегия
Настоящее фото товара Стол с ящиком Каскинен, произведённого компанией ChiedoCover
4 030 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол с ящиком Каскинен
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, 900x600
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 1, 1200x600
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 1, 1200x800
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 2, 1800x800
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2, 1800x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 2, 2000x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 2, 2400x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700x900, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 2, 2700x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 6, 700x700
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 6, 800x800
Настоящее фото товара Стол Берген 6, письменный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Берген 6, письменный
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Прямоугольные столы

Успех ресторанного бизнеса во многом зависит от внешнего интерьера. Рестораторы знают, что люди приходят не только вкусно покушать, но и отдохнуть, сменить обстановку, насладиться приятной атмосферой. Чтобы создать такую атмосферу необходимо продумать каждую деталь. Во многом свою роль играет мебель.

Столы – это то, что первое видят глаза гостей, когда входят в зал. По внешнему виду столешниц у посетителей может сложиться первое впечатление о заведении. Презентабельный вид деревянной столешницы способен подчеркнуть статус ресторана.Прямоугольные столы дополнят современный интерьер. А некоторые модели способны добавить уют в атмосферу.

Столы должны быть красивыми, комфортными и не приносить посетителям никакого дискомфорта.Прямоугольные модели идеально вписываются в залы вытянутой формы. Прямоугольные столы, поставленные рядами, оптимизируют свободное пространство.

Также их преимущество в том, что из них можно составить один большой стол П, Г или Ш формы. Такое решение используют при проведении торжеств, банкетов или корпоративов.

Какие по функциональности столы бывают?

  1. Стационарные модели – это столы больших размеров, которые устанавливают в банкетных залах или ресторанах.
  2. Складные модели – чаще всего используются для выездного обслуживания, удобны при транспортировке и хранении.
  3. С регулируемыми ножками – способны изменять высоту, а значит легко подстраиваются под каждого гостя, а также удобны при установке на неровных поверхностях.

Какие материалы лучше выбрать?

  • В качестве каркаса специалисты советуют выбирать металл – самый долговечный и прочный вариант.
  • Деревянные ножки также прочны и эффектно смотрятся в зале ресторана.
  • Столы со столешницей из массива бука, сосны, дуба и других ценных пород дерева имеют презентабельный вид. Специальная обработка и покрытие яхтным лаком защищает столешницу от царапин, пятен и сколов.
  • Также распространенным вариантом считается пластмасса – материал, который не боится влаги, температурных перепадов и других внешних или механических воздействий.
  • Стеклянные столешницы прекрасно подходят для современных интерьеров, выгодно подчеркивая стиль и вкус владельца.

Где купить прямоугольные столы в Ачинске?

Компания ChiedoCover предлагает большой выбор прямоугольных столов, различных по размерам, материалам и расцветкам. Все товары сертифицированы и имеют большой гарантийный срок. Благодаря собственному производству цены на товары гораздо ниже среднерыночной стоимости по городу Ачинск

Почему прямоугольные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ачинск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ачинску ?

    Доставка товара по Ачинску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ачинску ?

    Стоимость доставки по Ачинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ачинску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ачинску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ачинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ачинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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