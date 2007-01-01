Успех ресторанного бизнеса во многом зависит от внешнего интерьера. Рестораторы знают, что люди приходят не только вкусно покушать, но и отдохнуть, сменить обстановку, насладиться приятной атмосферой. Чтобы создать такую атмосферу необходимо продумать каждую деталь. Во многом свою роль играет мебель.
Столы – это то, что первое видят глаза гостей, когда входят в зал. По внешнему виду столешниц у посетителей может сложиться первое впечатление о заведении. Презентабельный вид деревянной столешницы способен подчеркнуть статус ресторана.Прямоугольные столы дополнят современный интерьер. А некоторые модели способны добавить уют в атмосферу.
Столы должны быть красивыми, комфортными и не приносить посетителям никакого дискомфорта.Прямоугольные модели идеально вписываются в залы вытянутой формы. Прямоугольные столы, поставленные рядами, оптимизируют свободное пространство.
Также их преимущество в том, что из них можно составить один большой стол П, Г или Ш формы. Такое решение используют при проведении торжеств, банкетов или корпоративов.
Какие по функциональности столы бывают?
Какие материалы лучше выбрать?
Компания ChiedoCover предлагает большой выбор прямоугольных столов, различных по размерам, материалам и расцветкам. Все товары сертифицированы и имеют большой гарантийный срок. Благодаря собственному производству цены на товары гораздо ниже среднерыночной стоимости по городу Егорьевск
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
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Доставка товара по Егорьевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Егорьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Егорьевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Егорьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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