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            Товары по акции

            Прямые диваны в Архангельске оптом

            от 7 290 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Архангельску и Архангельской области

            Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
            17 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван кресло для ресторана
            Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
            75 000 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
            Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
            67 000 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
            Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
            14 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван лофт Фолевел
            Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
            28 900 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Париж
            Настоящее фото товара Диван Аруна бокс, произведённого компанией ChiedoCover
            24 140 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван Аруна бокс
            Настоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
            16 140 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван офисный Veyt
            Настоящее фото товара Диван Corfy Loveseat, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Corfy Loveseat
            Настоящее фото товара Диван Corfy Loveseat Max, произведённого компанией ChiedoCover
            15 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Corfy Loveseat Max
            Настоящее фото товара Диван Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Флорида
            Настоящее фото товара Диван Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Даллас
            Настоящее фото товара Диван Техас, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Техас
            Настоящее фото товара Диван Аргос, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Аргос
            Настоящее фото товара Диван Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Севилья
            Настоящее фото товара Диван лофт Cenacula, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            19 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван лофт Cenacula
            Настоящее фото товара Диван лофт Adirondack, произведённого компанией ChiedoCover
            19 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван лофт Adirondack
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            Прямые диваны для HoReCa: функциональность и универсальность

            В гостинично-ресторанном бизнесе успех всегда складывается из нескольких составляющих. Несомненно, нет смысла стремиться угодить всем, необходимо скорее занять свою нишу и постепенно развиваться в выбранном направлении, тем более с учетом интернета о хорошем заведении, где можно приятно отдохнуть, как правило, люди узнают быстро. Создавая комфорт в заведении, прежде всего нужно подумать о мебели для посетителей. Удачным решением станут качественные прямые диваны для ресторанов, кафе и гостиниц.

            Особенности прямых диванов

            Красивый и стильный диван в любом заведении — это признак хорошего вкуса ресторатора. Практически всегда диван занимает центральное место в любом интерьере заведения, это место для общения людей в гостинице либо удобный столик с мебелью в ресторане или кафе. Исходя из этого, следует оценить важность и требовательность к выбору лучших прямых диванов. Сегодня в сфере HoReCa можно встретить самые разнообразные цвета, здесь главное не переборщить, соблюдая основной принцип: гармония с основным интерьером, который присутствует в помещении. Итак, прямые диваны для ресторана изготавливаются из нескольких материалов. Сегодня поговорим о некоторых из них.

            Прямые диваны из кожзаменителя

            Прямые диваны кожзам имеют ряд характерных особенностей, рассмотрим подробнее главные достоинства таких моделей:

            • доступность (такие модели обладают более приемлемой стоимостью, поэтому они доступнее для широкого использования в ресторанах, кафе и гостиницах)
            • презентабельный и роскошный вид (прямые диваны из кожзама становятся центром внимания, вне зависимости от стиля заведения)
            • слабая восприимчивость к воздействию света(это позволяет сохранить цвет и товарный вид дивана)
            • cтойкость к загрязнениям (так как они будут использоваться повседневно, кожзам отличается тем, что не накапливает пыль и грязь, поэтому простой уход в виде салфетки из микрофибры позволит привести в порядок посадочное место буквально за несколько минут)
            • высокая эластичность

            Каркас прямых диванов выполнен из массива дерева: это самый экологичный материал, который гарантировано не будет источать неприятных и, тем более токсичных запахов, в условиях мест общественного питания — это важнейшее достоинство. Кроме того, деревянные прямые диваны невероятно компактны, так что если у Вас небольшое кафе или ресторан, это не станет проблемой: даже в интерьер такого помещения можно легко вписать данную мебель.

            Как мы видим, довольно внушительный список достоинств этой мебели позволяет с уверенностью говорить о том, что прочные прямые диваны из кожзама — отличный вариант практически для любого заведения.

            Где купить прямой диван в Архангельске в сфере гостинично-ресторанного бизнеса?

            Большой выбор компаний на рынке HoReCa позволяет отличить лидеров по оснащению банкетной мебелью и текстилем в России. Компания ChiedoCover – это не только высокое качество и надежность, это ответственность перед каждым клиентом, мы желаем, чтобы наша продукция стала Вашей самой удачной инвестицией в бизнес.

            Купить лучшие прямые диваны в Архангельске в ресторан или гостиницу Вы всегда можете на сайте нашей компании. Удобный интерфейс и короткие сроки доставки сократят время ожидания заказа нашей продукции.

            Почему прямые диваны покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Архангельск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Архангельску ?

              Доставка товара по Архангельску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Архангельску ?

              Стоимость доставки по Архангельску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Архангельску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Архангельску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Архангельске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Архангельску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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