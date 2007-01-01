В гостинично-ресторанном бизнесе успех всегда складывается из нескольких составляющих. Несомненно, нет смысла стремиться угодить всем, необходимо скорее занять свою нишу и постепенно развиваться в выбранном направлении, тем более с учетом интернета о хорошем заведении, где можно приятно отдохнуть, как правило, люди узнают быстро. Создавая комфорт в заведении, прежде всего нужно подумать о мебели для посетителей. Удачным решением станут качественные прямые диваны для ресторанов, кафе и гостиниц.
Красивый и стильный диван в любом заведении — это признак хорошего вкуса ресторатора. Практически всегда диван занимает центральное место в любом интерьере заведения, это место для общения людей в гостинице либо удобный столик с мебелью в ресторане или кафе. Исходя из этого, следует оценить важность и требовательность к выбору лучших прямых диванов. Сегодня в сфере HoReCa можно встретить самые разнообразные цвета, здесь главное не переборщить, соблюдая основной принцип: гармония с основным интерьером, который присутствует в помещении. Итак, прямые диваны для ресторана изготавливаются из нескольких материалов. Сегодня поговорим о некоторых из них.
Прямые диваны кожзам имеют ряд характерных особенностей, рассмотрим подробнее главные достоинства таких моделей:
Каркас прямых диванов выполнен из массива дерева: это самый экологичный материал, который гарантировано не будет источать неприятных и, тем более токсичных запахов, в условиях мест общественного питания — это важнейшее достоинство. Кроме того, деревянные прямые диваны невероятно компактны, так что если у Вас небольшое кафе или ресторан, это не станет проблемой: даже в интерьер такого помещения можно легко вписать данную мебель.
Как мы видим, довольно внушительный список достоинств этой мебели позволяет с уверенностью говорить о том, что прочные прямые диваны из кожзама — отличный вариант практически для любого заведения.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Клинцам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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