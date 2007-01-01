Для создания уюта в прихожей или в холле, пуфы и банкетки являются необходимым элементом. Это очень удобная мебель, которая не занимает много места. При этом она очень украшает интерьер заведения, дополняя его и придавая более атмосферу роскоши.
Чтобы пуфы или банкетки гармонично вписались в интерьер помещения, рекомендуется приобретать мебель на заказ, выбирая подходящую обивку, цвет каркаса, размеры. Так они прекрасно подойдут для кафе, ресторанов, отелей или дома.
Банкетка – это небольшая скамейка с мягким сидением. Рассчитана на одного или на двух человек. Некоторые модели могут быть со спинкой. Также в банкетках зачастую есть ящик для хранения вещей – такой тайник существенно экономит место для различный мелочей.
Пуф – это кресло, но без спинки и подлокотников. На пуфе может разместится только один человек. В отличии от банкеток, пуфы могут быть различных форм – круглые, овальные, квадратные, цилиндрические.
Пуф – этот оригинальный аксессуар, который дарит презентабельный вид в любом интерьере. Прекрасно вписывается как в просторный зал, так и в небольшую прихожую. Корпус мебели как правило изготовляется из дерева, либо из ДСП или МДФ. Обивочным материалом служат грубые ткани, отличающиеся прочностью и износостойкостью.
ChiedoCover — это универсальный интернет-магазин мебели и текстиля для ресторанов, кафе, отелей. Мы поставляем товары собственного производства по Лабинску, а также Краснодарскому краю. В каталоге представлен большой выбор эксклюзивных банкетов и пуфов. На нашем сайте вы найдете для любого интерьера!
Мы занимаемся реализацией товаров с 2007 года, за это время изучили все нюансы производства ресторанной мебели, гостиничного текстиля и аксессуаров. Для постоянных клиентов действует специальная система скидок. Также при оптовой закупке вам автоматически дается специальное предложение.
Если у вас появились дополнительные вопросы, позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте.
Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Лабинск по лучшему соотношению цены и качества!
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Лабинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Лабинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Лабинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Лабинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня