Пуфы и банкетки в Мурманске оптом

от 1 490 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурманску и Мурманской области

Настоящее фото товара Пуф для холла Эвита, средняя часть, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф для холла Эвита, средняя часть
Настоящее фото товара Пуф Диалог, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Диалог, модульная система
Настоящее фото товара Пуф Кристи, 1 местный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Кристи, 1 местный
Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
5
Пуф для холла Силвано
Настоящее фото товара Столик для холла Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Столик для холла Гламрок
Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф для холла Флора, одноместный
Настоящее фото товара Пуф Кристи, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Кристи, 2-х местный
Настоящее фото товара Пуф для холла Эвита, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф для холла Эвита, одноместный
Настоящее фото товара Пуф для холла Валерия, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Пуф для холла Валерия
Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф для холла Флора, двухместный
Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
18 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф для холла Силвано, двухместный
Настоящее фото товара Пуф для холла Брикстон , произведённого компанией ChiedoCover
19 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф для холла Брикстон
Настоящее фото товара Пуф для холла Брикстон, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
28 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф для холла Брикстон, двухместный
Настоящее фото товара Пуф Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Калипсо
Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Бочонок
Настоящее фото товара Пуф Стульчик, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Стульчик
Смотреть все

Для создания уюта в прихожей или в холле, пуфы и банкетки являются необходимым элементом. Это очень удобная мебель, которая не занимает много места. При этом она очень украшает интерьер заведения, дополняя его и придавая более атмосферу роскоши.

Чтобы пуфы или банкетки гармонично вписались в интерьер помещения, рекомендуется приобретать мебель на заказ, выбирая подходящую обивку, цвет каркаса, размеры. Так они прекрасно подойдут для кафе, ресторанов, отелей или дома.

Чем отличается пуф от банкетки?

Банкетка – это небольшая скамейка с мягким сидением. Рассчитана на одного или на двух человек. Некоторые модели могут быть со спинкой. Также в банкетках зачастую есть ящик для хранения вещей – такой тайник существенно экономит место для различный мелочей.

Пуф – это кресло, но без спинки и подлокотников. На пуфе может разместится только один человек. В отличии от банкеток, пуфы могут быть различных форм – круглые, овальные, квадратные, цилиндрические.

Пуф – этот оригинальный аксессуар, который дарит презентабельный вид в любом интерьере. Прекрасно вписывается как в просторный зал, так и в небольшую прихожую. Корпус мебели как правило изготовляется из дерева, либо из ДСП или МДФ. Обивочным материалом служат грубые ткани, отличающиеся прочностью и износостойкостью.

Где заказать банкетки и пуфы в Мурманске?

ChiedoCover — это универсальный интернет-магазин мебели и текстиля для ресторанов, кафе, отелей. Мы поставляем товары собственного производства по Мурманску, а также Мурманской области. В каталоге представлен большой выбор эксклюзивных банкетов и пуфов. На нашем сайте вы найдете для любого интерьера!

Мы занимаемся реализацией товаров с 2007 года, за это время изучили все нюансы производства ресторанной мебели, гостиничного текстиля и аксессуаров. Для постоянных клиентов действует специальная система скидок. Также при оптовой закупке вам автоматически дается специальное предложение.

Если у вас появились дополнительные вопросы, позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Мурманск по лучшему соотношению цены и качества!

Почему пуфы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Мурманск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурманску ?

    Доставка товара по Мурманску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурманску ?

    Стоимость доставки по Мурманску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Мурманску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурманску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Мурманске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Мурманску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют