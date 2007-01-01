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            Товары по акции

            Пуфы и банкетки в Перми оптом

            от 4 300 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Перми и Пермскому краю

            Настоящее фото товара Ящик - пуф дерево, произведённого компанией ChiedoCover
            6 470 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Ящик - пуф дерево
            Настоящее фото товара Пуф 01 К, произведённого компанией ChiedoCover
            5 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Пуф 01 К
            Настоящее фото товара Пуф 05 К Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
            5 790 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Пуф 05 К Клеопатра
            Настоящее фото товара Пуф 04 К, произведённого компанией ChiedoCover
            5 290 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Пуф 04 К
            Настоящее фото товара Пуф 02 К Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
            5 290 ₽
            Оптовая цена
            5
            Пуф 02 К Клеопатра
            Настоящее фото товара Пуф 03 К, произведённого компанией ChiedoCover
            4 300 ₽
            Оптовая цена
            5
            Пуф 03 К
            Настоящее фото товара Пуф 06 К, произведённого компанией ChiedoCover
            4 300 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Пуф 06 К
            Настоящее фото товара Пуф 07 К, произведённого компанией ChiedoCover
            4 300 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Пуф 07 К
            Настоящее фото товара Пуф 08 ЧГН, произведённого компанией ChiedoCover
            5 890 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Пуф 08 ЧГН
            Настоящее фото товара Ящик - пуф, произведённого компанией ChiedoCover
            5 720 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Ящик - пуф
            Настоящее фото товара Пуф Гранада 1, произведённого компанией ChiedoCover
            22 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Пуф Гранада 1
            Настоящее фото товара Пуф Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
            23 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Пуф Лотос 1
            Настоящее фото товара Пуф Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
            23 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Пуф Лотос 2
            Настоящее фото товара Пуф Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
            23 890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Пуф Лотос 3
            Настоящее фото товара Пуф Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
            11 500 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Пуф Алекс
            Настоящее фото товара Пуф Билли, произведённого компанией ChiedoCover
            17 800 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Пуф Билли
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            Для создания уюта в прихожей или в холле, пуфы и банкетки являются необходимым элементом. Это очень удобная мебель, которая не занимает много места. При этом она очень украшает интерьер заведения, дополняя его и придавая более атмосферу роскоши.

            Чтобы пуфы или банкетки гармонично вписались в интерьер помещения, рекомендуется приобретать мебель на заказ, выбирая подходящую обивку, цвет каркаса, размеры. Так они прекрасно подойдут для кафе, ресторанов, отелей или дома.

            Чем отличается пуф от банкетки?

            Банкетка – это небольшая скамейка с мягким сидением. Рассчитана на одного или на двух человек. Некоторые модели могут быть со спинкой. Также в банкетках зачастую есть ящик для хранения вещей – такой тайник существенно экономит место для различный мелочей.

            Пуф – это кресло, но без спинки и подлокотников. На пуфе может разместится только один человек. В отличии от банкеток, пуфы могут быть различных форм – круглые, овальные, квадратные, цилиндрические.

            Пуф – этот оригинальный аксессуар, который дарит презентабельный вид в любом интерьере. Прекрасно вписывается как в просторный зал, так и в небольшую прихожую. Корпус мебели как правило изготовляется из дерева, либо из ДСП или МДФ. Обивочным материалом служат грубые ткани, отличающиеся прочностью и износостойкостью.

            Где заказать банкетки и пуфы в Перми?

            ChiedoCover — это универсальный интернет-магазин мебели и текстиля для ресторанов, кафе, отелей. Мы поставляем товары собственного производства по Перми, а также Пермскому краю. В каталоге представлен большой выбор эксклюзивных банкетов и пуфов. На нашем сайте вы найдете для любого интерьера!

            Мы занимаемся реализацией товаров с 2007 года, за это время изучили все нюансы производства ресторанной мебели, гостиничного текстиля и аксессуаров. Для постоянных клиентов действует специальная система скидок. Также при оптовой закупке вам автоматически дается специальное предложение.

            Если у вас появились дополнительные вопросы, позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте.

            Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Пермь по лучшему соотношению цены и качества!

            Почему пуфы покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Пермь и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Перми ?

              Доставка товара по Перми осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Перми ?

              Стоимость доставки по Перми рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Перми осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Перми телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Перми при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Перми с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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