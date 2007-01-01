В Иваново владельцы любых ресторанов, кафе и других заведений гостинично-ресторанного бизнеса стремятся к тому, чтобы создать уникальный и неповторимый декор, а также оснастить свои заведения самой современной и удобной мебелью. В этом материале мы постараемся рассмотреть пуфы и банкетки — это прекрасные предметы интерьера, которые отлично впишутся в дизайн практически любого помещения и предоставят возможность посетителям и гостям заведений к отдыху максимальной комфортабельности.
Слово «пуф» пришло в русский язык от французского «pouf», это изделие из мебели, предназначенное для сиденья одного человека, без спинки и подлокотников, имеющее цокольное основание. Как правило, пуфы имеют обитое мягкое сиденье, могут быть откидными и съемными. Пуфы чаще всего применяются для сиденья, однако могут быть как подставка для ног или табурет, в тоже время получили распространения при использовании в декоративных целях.
Материалом для основания и каркаса пуфов могут быть как металл, так и ЛДСП или дерево. При выборе материала надо учитывать, что этот предмет интерьера будет использоваться каждый день, поэтому нужно отдавать предпочтение надежности и качеству, тогда пуфы на протяжении длительного времени будут украшением Вашего заведения.
Из истории происхождения банкеток нам известно: в XVI – XVII веках они использовались во дворцах королей, во время визита и в ожидании приема, на них можно было комфортно разместиться. Слово банкетки произошло от французского и буквально означает «скамья». Изначально такой предмет интерьера могли себе позволить только короли и придворные, спустя время такие скамеечки имели в своих будуарах дамы из высшего общества.
Пуфы и банкетки идеально подходят для Лофт стиля. Ощущение свободы, атмосфера брутальности и солидности — это краткая характеристика этого направления. Пуфы в Лофте изыскано и тонко подчеркнут эксклюзивность и индивидуальность Вашего заведения, а банкетки станут не только удобным и функциональным предметом, но и дополнят основной интерьер заведения.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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