Пуфы и банкетки в стиле лофт в Шахтёрске оптом

от 4 590 ₽

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Настоящее фото товара Банкетка лофт Абингтон, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка лофт Абингтон
Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
10 140 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф Айзерлон
Настоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
14 950 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка Акамбаро
Настоящее фото товара Банкетка Алегрете, произведённого компанией ChiedoCover
14 040 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка Алегрете
Настоящее фото товара Банкетка Аликанте, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Аликанте
Настоящее фото товара Банкетка Wales, произведённого компанией ChiedoCover
59 390 ₽
Оптовая цена
5
Банкетка Wales
Настоящее фото товара Банкетка Амарилло, произведённого компанией ChiedoCover
20 800 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка Амарилло
Настоящее фото товара Банкетка Амристар, произведённого компанией ChiedoCover
14 950 ₽
Оптовая цена
4.3
Банкетка Амристар
Настоящее фото товара Банкетка Маска золото, произведённого компанией ChiedoCover
21 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка Маска золото
Настоящее фото товара Банкетка Маска серебро, произведённого компанией ChiedoCover
21 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка Маска серебро
Настоящее фото товара Табурет Лофт черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.3
Табурет Лофт черный
Настоящее фото товара Табурет Лофт белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Табурет Лофт белый
Настоящее фото товара Табурет Лофт золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет Лофт золото
Настоящее фото товара Банкетка Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Банкетка Лофт
Настоящее фото товара Пуф Portofino, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Portofino
Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Amsterdam
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Пуфы и банкетки в стиле Лофт — дополнение пространства и особенный уют заведения

В Шахтёрске владельцы любых ресторанов, кафе и других заведений гостинично-ресторанного бизнеса стремятся к тому, чтобы создать уникальный и неповторимый декор, а также оснастить свои заведения самой современной и удобной мебелью. В этом материале мы постараемся рассмотреть пуфы и банкетки — это прекрасные предметы интерьера, которые отлично впишутся в дизайн практически любого помещения и предоставят возможность посетителям и гостям заведений к отдыху максимальной комфортабельности.

Что такое пуфы и банкетки?

Слово «пуф» пришло в русский язык от французского «pouf», это изделие из мебели, предназначенное для сиденья одного человека, без спинки и подлокотников, имеющее цокольное основание. Как правило, пуфы имеют обитое мягкое сиденье, могут быть откидными и съемными. Пуфы чаще всего применяются для сиденья, однако могут быть как подставка для ног или табурет, в тоже время получили распространения при использовании в декоративных целях.

Материалом для основания и каркаса пуфов могут быть как металл, так и ЛДСП или дерево. При выборе материала надо учитывать, что этот предмет интерьера будет использоваться каждый день, поэтому нужно отдавать предпочтение надежности и качеству, тогда пуфы на протяжении длительного времени будут украшением Вашего заведения.

Что такое банкетки?

Из истории происхождения банкеток нам известно: в XVI – XVII веках они использовались во дворцах королей, во время визита и в ожидании приема, на них можно было комфортно разместиться. Слово банкетки произошло от французского и буквально означает «скамья». Изначально такой предмет интерьера могли себе позволить только короли и придворные, спустя время такие скамеечки имели в своих будуарах дамы из высшего общества.

Пуфы и банкетки идеально подходят для Лофт стиля. Ощущение свободы, атмосфера брутальности и солидности — это краткая характеристика этого направления. Пуфы в Лофте изыскано и тонко подчеркнут эксклюзивность и индивидуальность Вашего заведения, а банкетки станут не только удобным и функциональным предметом, но и дополнят основной интерьер заведения.

Где купить черные пуфы и банкетки в Лофт стиле в ресторан в Сахалинской области?

Компания ChiedoCover выпускает только практичную, экологически безопасную и долговечную мебель. Наши дизайнеры имеют большой опыт работы в сфере HoReCa, поэтому каталог нашей продукции отличается самыми современными и стильными моделями мебели и текстиля. Наша материально-техническая база имеет новейшее и автоматизированное оборудование, позволяющее производить только качественную продукцию.

Купить необычные пуфы и банкетки в Лофт стиле в кафе в Шахтёрске можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж готовы оказать профессиональную консультацию относительно любого товара нашей компании.

Почему пуфы и банкетки в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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