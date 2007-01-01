Пуфы с ящиком в Лобне оптом

от 4 090 ₽

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Настоящее фото товара Пуф Рио, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Рио
Настоящее фото товара Ящик - пуф дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 470 ₽
Оптовая цена
4.1
Ящик - пуф дерево
Настоящее фото товара Пуф 01 К, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф 01 К
Настоящее фото товара Пуф 04 К, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф 04 К
Настоящее фото товара Пуф 02 К Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Пуф 02 К Клеопатра
Настоящее фото товара Пуф 03 К, произведённого компанией ChiedoCover
4 300 ₽
Оптовая цена
5
Пуф 03 К
Настоящее фото товара Пуф 06 К, произведённого компанией ChiedoCover
4 300 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф 06 К
Настоящее фото товара Пуф 07 К, произведённого компанией ChiedoCover
4 300 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф 07 К
Настоящее фото товара Пуф 08 ЧГН, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф 08 ЧГН
Настоящее фото товара Ящик - пуф, произведённого компанией ChiedoCover
5 720 ₽
Оптовая цена
4.8
Ящик - пуф
Настоящее фото товара Пуф Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Лотос 2
Настоящее фото товара Пуф Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 890 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Лотос 3
Настоящее фото товара Пуф COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф COMPACT
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Терракот, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф с отсеком для хранения Терракот
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф с отсеком для хранения Фуксия
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Рейтон, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф с крышкой Рейтон
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Пуфы с ящиком: технические особенности и преимущества

Поиск комфортной и удобной мебели для дома и офиса в Лобне порой занимает много времени. Кого-то не устраивает внешний вид, качество и материал изготовления, другие не могут подобрать модель, которая органично будет смотреться с уже существующим интерьером. В данном материале рассмотрим многофункциональные пуфы с ящиком. В первую очередь хороший выбор обусловлен многими факторами: техническими характеристиками, а также достоинствами и недостатками. Большой модельный ряд расширяет возможности и упрощает выбор. Рассмотрим самые популярные модели среди которых Вы сможете найти обязательно то изделие, полностью удовлетворяющее Вашим потребностям.

Пуф с ящиком для хранения

Эти модели обладают оригинальным и неповторимым внешним видом. Пуф с ящиком для хранения — это не просто мебель в квартиру или офис, это многофункциональное изделие умело вписываются в готовые гарнитуры мебели. Рассмотрим данные изделия более подробно. В качестве каркаса материалом изготовления может быть дерево или металл. Деревянная основа гарантирует повышенную устойчивость и износостойкость, такие модели могут выдерживать большие и интенсивные нагрузки, таким образом, повседневное использование не отражается на внешнем виде. Они достойно переносят различные внешние воздействие. В качестве мягкой обивки может выступать экокожа или велюр. Это практичные материалы абсолютно безопасны для эксплуатации: не источают никаких неприятных запахов и гипоаллергенны.

Благодаря широкому ассортименту пуфов с ящиком они удачно вписываются в любое помещение. Так, прямоугольные и квадратные модели обладают высокими показателями эргономичности. Это позволяет эффективно их использовать в любом пространстве: компактные, мобильные — это идеальное решение в квартиру или офис.

Пуф в прихожую с ящиком — идеальный вариант для квартиры

Меблировка прихожей является неотъемлемой частью при формировании общего стиля в квартире. Поскольку это одно из самых проходных мест, следовательно и мебель нужна более практичная и универсальная. Современные пуфы в прихожую с ящиком имеют европейский внешний вид, благодаря этому они удачно гармонируют с уже существующим интерьером в помещении. Наличие ящика — одно из достоинств этих моделей. Это хорошее место для хранения обуви, одежды, а также различных аксессуаров и других бытовых вещей. Таким образом, вещи не разбросаны по всей прихожей, а аккуратно помещаются в ящик, при этом они занимают очень мало места. Угловые пуфы с ящиком идеальны для маленькой квартиры или квартиры-студии. Небольшое пространство заставляет искать компактные и функциональные модели. Красивый и прекрасный дизайн, качественная обивочная ткань и долговечность — основные критерии в выборе нужной модели. Предпочтительнее выбирать пуфы с ящиком в прихожую с практичной обивочной тканью в виде различных синтетических материалов или экокожи. Каждодневное использование может оставлять пыль и грязь. Изделия из подобных материалов достаточно легко и просто приводятся в порядок. Для этого необходимо просто использовать влажную салфетку из микрофибры. Буквально за несколько минут Ваш пуф с ящиком будет иметь первоначальный внешний вид.

Пуф круглый с ящиком для офиса и дома

Универсальность является одним из главных достоинств этих моделей. Форма пуфа — один из критериев выбора, для того, чтобы найти идеальный вариант необходимо исходить из размеров помещения и проекта. Круглый пуф с ящиком смотрятся восхитительно и необычно: эффектный внешний вид привлечет внимание любого человека. Круглая форма может занимать больше места и уменьшать внутренний объем каркаса такой модели. Ящик для хранения также позволяет упаковать личную одежду, обувь и другие домашние вещи. Как правило, данные изделия имеют небольшой вес и очень мобильны. Вы с легкостью можете переместить их с места на место и проэкспериментировать с внутренним интерьером помещения. Они очень удобны и комфортабельны для сидения, мягкая обивочная ткань не истирается со временем и не рвется. В каталоге продукции нашей компании имеются множество моделей на любой вкус и цвет. Вы точно найдете свой лучший вариант для Вашей меблировки.

Итак, пуфы с ящиком идеально подходят для меблировки помещения, европейский, современный стиль — одно из их преимуществ, такие модели органично вписываются в самые популярные стили в интерьере. Если Вы долго искали что — то необычное и оригинальное в свою квартиру, то это как раз именно то, что нужно. Широкий модельный ряд представленный в нашем каталоге продукции облегчит Ваш выбор.

Где купить пуфы с ящиком в Лобне?

Мебель от компании ChiedoCover – это прекрасное сочетание высокого качества и комфорта. Наша компания с 2007 года бесперебойно осуществляет изготовление и продажу банкетной мебели, а также столов и стульев для различных сфер жизни. Мы выполним мебельное оснащение любого помещения. Собственное производство — это гарантия качества и максимальной безопасности. У нас проверенные поставщики сырья, а также экологичные материалы и строгий контроль качества, благодаря этому увеличивается эксплуатационный срок изделия. При бережном отношении и правильном использовании наша мебель прослужит много лет.

Купить пуфы с ящиком в Лобне не составит большого труда: для этого потребуется перейти на наш официальный сайт, где представлен широкий модельный ряд. Наш каталог продукции — один из самых больших на российском мебельном рынке. Вы сможете найти все необходимое для качественного и удобного мебельного оснащения. Профессиональные менеджеры помогут по любым вопросам относительно нашей мебели. Технические характеристики, сфера использования, а также преимущества и достоинства. Таким образом, Вы подберете свою идеальную мебель в свою квартиру или офис. ChiedoCover – это современная, динамично развивающаяся компания, мы обновляем свой модельный ряд и следим за последними тенденциями в мире мебели и интерьера.

Почему пуфы с ящиком покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Лобню и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Лобне ?

    Доставка товара по Лобне осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лобне ?

    Стоимость доставки по Лобне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Лобне осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лобне телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Лобне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Лобне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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