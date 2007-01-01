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Поиск комфортной и удобной мебели для дома и офиса в Екатеринбурге порой занимает много времени. Кого-то не устраивает внешний вид, качество и материал изготовления, другие не могут подобрать модель, которая органично будет смотреться с уже существующим интерьером. В данном материале рассмотрим многофункциональные пуфы с ящиком. В первую очередь хороший выбор обусловлен многими факторами: техническими характеристиками, а также достоинствами и недостатками. Большой модельный ряд расширяет возможности и упрощает выбор. Рассмотрим самые популярные модели среди которых Вы сможете найти обязательно то изделие, полностью удовлетворяющее Вашим потребностям.
Эти модели обладают оригинальным и неповторимым внешним видом. Пуф с ящиком для хранения — это не просто мебель в квартиру или офис, это многофункциональное изделие умело вписываются в готовые гарнитуры мебели. Рассмотрим данные изделия более подробно. В качестве каркаса материалом изготовления может быть дерево или металл. Деревянная основа гарантирует повышенную устойчивость и износостойкость, такие модели могут выдерживать большие и интенсивные нагрузки, таким образом, повседневное использование не отражается на внешнем виде. Они достойно переносят различные внешние воздействие. В качестве мягкой обивки может выступать экокожа или велюр. Это практичные материалы абсолютно безопасны для эксплуатации: не источают никаких неприятных запахов и гипоаллергенны.
Благодаря широкому ассортименту пуфов с ящиком они удачно вписываются в любое помещение. Так, прямоугольные и квадратные модели обладают высокими показателями эргономичности. Это позволяет эффективно их использовать в любом пространстве: компактные, мобильные — это идеальное решение в квартиру или офис.
Меблировка прихожей является неотъемлемой частью при формировании общего стиля в квартире. Поскольку это одно из самых проходных мест, следовательно и мебель нужна более практичная и универсальная. Современные пуфы в прихожую с ящиком имеют европейский внешний вид, благодаря этому они удачно гармонируют с уже существующим интерьером в помещении. Наличие ящика — одно из достоинств этих моделей. Это хорошее место для хранения обуви, одежды, а также различных аксессуаров и других бытовых вещей. Таким образом, вещи не разбросаны по всей прихожей, а аккуратно помещаются в ящик, при этом они занимают очень мало места. Угловые пуфы с ящиком идеальны для маленькой квартиры или квартиры-студии. Небольшое пространство заставляет искать компактные и функциональные модели. Красивый и прекрасный дизайн, качественная обивочная ткань и долговечность — основные критерии в выборе нужной модели. Предпочтительнее выбирать пуфы с ящиком в прихожую с практичной обивочной тканью в виде различных синтетических материалов или экокожи. Каждодневное использование может оставлять пыль и грязь. Изделия из подобных материалов достаточно легко и просто приводятся в порядок. Для этого необходимо просто использовать влажную салфетку из микрофибры. Буквально за несколько минут Ваш пуф с ящиком будет иметь первоначальный внешний вид.
Универсальность является одним из главных достоинств этих моделей. Форма пуфа — один из критериев выбора, для того, чтобы найти идеальный вариант необходимо исходить из размеров помещения и проекта. Круглый пуф с ящиком смотрятся восхитительно и необычно: эффектный внешний вид привлечет внимание любого человека. Круглая форма может занимать больше места и уменьшать внутренний объем каркаса такой модели. Ящик для хранения также позволяет упаковать личную одежду, обувь и другие домашние вещи. Как правило, данные изделия имеют небольшой вес и очень мобильны. Вы с легкостью можете переместить их с места на место и проэкспериментировать с внутренним интерьером помещения. Они очень удобны и комфортабельны для сидения, мягкая обивочная ткань не истирается со временем и не рвется. В каталоге продукции нашей компании имеются множество моделей на любой вкус и цвет. Вы точно найдете свой лучший вариант для Вашей меблировки.
Итак, пуфы с ящиком идеально подходят для меблировки помещения, европейский, современный стиль — одно из их преимуществ, такие модели органично вписываются в самые популярные стили в интерьере. Если Вы долго искали что — то необычное и оригинальное в свою квартиру, то это как раз именно то, что нужно. Широкий модельный ряд представленный в нашем каталоге продукции облегчит Ваш выбор.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня