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          Товары по акции

          Раздвижные столы в Бердске оптом

          от 5 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бердску и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Модена 129 темный
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т13271, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной ЛТ Т13271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Берген, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол раздвижной Берген
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кловис, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Кловис
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург белый, произведённого компанией ChiedoCover
          36 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Кобург белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
          93 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Кокели
          Настоящее фото товара Стол обеденный Корато, произведённого компанией ChiedoCover
          53 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Корато
          Настоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
          64 610 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Корбах
          Настоящее фото товара Стол Гранд 4, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Гранд 4
          Настоящее фото товара Стол Оскар 5, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Оскар 5
          Настоящее фото товара Стол Олимп 2, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Олимп 2
          Настоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
          26 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Мюнхен
          Настоящее фото товара Круглый стол, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Круглый стол
          Настоящее фото товара Обеденный стол Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Хельга
          Настоящее фото товара Обеденный стол Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          40 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Классика
          Настоящее фото товара Обеденный стол Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          45 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Венеция
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          Раздвижные столы оптом

          Стол – неотъемлемая часть любой обеденной зоны. Но стол может стать не просто мебелью, но и настоящим предметом интерьера. Сегодня на рынке товаров HoReCa представлен большой ассортимент различных моделей на любой вкус и кошелек. Благодаря новым технологиям производства качественные столы не всегда стоят дорого.

          Раздвижные столы все больше набирают популярность и ценятся за функциональность и мобильность. Такое решение может существенно сэкономить место в зале, а во время проведения банкета разместить большее количество гостей.

          Советы, которые помогут при выборе

          Размеры:

          • Вокруг стола должно быть как минимум 70 см свободного пространства. Это расстояние гарантирует безопасность, позволит свободно перемещаться гостям и обслуживающему персоналу.
          • На одного человека полагается 60 см длины и 40 см ширины площади столешницы.
          • Высота стола должна быть не менее 70 см.

          Стиль:

          • Столешница занимает большую площадь помещения, поэтому особое внимание следует уделить материалу и расцветке материала столешницы. Она должна гармонично вписываться в интерьер зала.
          • Ножки могут быть украшены декоративной отделкой, что подчеркнет стиль интерьера.
          • Выбирая стол, сразу подбирайте стулья, чтобы они выглядели одним целым ансамблем.

          Форма:

          • Круглые (овальные в раздвинутом положении) столы более практичные с точки зрения размещения гостей, так как за овальным закруглением может свободно разместиться три человека. При этом ножки не будут никому мешать.
          • Квадратные (прямоугольные в раздвинутом положении) модели при экономии места - они легко могут вписаться в угол и при хранении занимают меньше пространства.

          Недорогие раздвижные столы в Бердске

          ChiedoCover – это интернет-магазин товаров сферы HoReCa для города Бердск. В каталоге вы найдете большой выбор раздвижных столов в классическом, современном, индустриальном стилях.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Высококачественная продукция.
          • Мы сами производим мебель, за счет этого наши цены ниже средних.
          • Низкие цены.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • При оптовых закупках скидки до 20%

          По вопросам оплаты и доставки вы можете обратиться по телефону горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста. Наши менеджеры с радостью расскажут о всех акциях или предложениях, а также помогут сделать правильный выбор!

          Почему раздвижные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бердск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бердску ?

            Доставка товара по Бердску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бердску ?

            Стоимость доставки по Бердску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бердску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бердску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бердске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бердску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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