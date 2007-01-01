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            Регулируемые столы в Иваново оптом

            от 13 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Иваново и Ивановской области

            Настоящее фото товара Стол со сменной высотой Паксон, произведённого компанией ChiedoCover
            44 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол со сменной высотой Паксон
            Настоящее фото товара Стол со сменной высотой Гаксона, произведённого компанией ChiedoCover
            47 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол со сменной высотой Гаксона
            Настоящее фото товара Стол со сменной высотой Толсона, произведённого компанией ChiedoCover
            30 750 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол со сменной высотой Толсона
            Настоящее фото товара Стол со сменной высотой Слана, произведённого компанией ChiedoCover
            82 950 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стол со сменной высотой Слана
            Настоящее фото товара Стол со сменной высотой Фишук, произведённого компанией ChiedoCover
            32 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол со сменной высотой Фишук
            Настоящее фото товара Раздвижной стол Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
            13 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Раздвижной стол Стиль
            Настоящее фото товара Парта Profi №3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            32 690 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Парта Profi №3, белый
            Настоящее фото товара Парта Profi №3, клен, произведённого компанией ChiedoCover
            32 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Парта Profi №3, клен
            Настоящее фото товара Парта Junior, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            27 390 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Парта Junior, белый
            Настоящее фото товара Парта Junior, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
            27 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Парта Junior, зеленый
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            Регулируемые столы: многофункциональность и высокое качество

            Мебель является основой интерьера, они могут искусно преображать любое помещение. Это многофункциональные модели, которые имеют свои особенности и преимущества. На сегодняшний день в Иваново довольно трудно себе представить помещения без мебели. Интересным решением станут регулируемые столы. Они имеют уникальный механизм, благодаря этому данные модели обеспечивают комфортабельность и удобство, а также легко и просто вписываются практически в любой интерьер. Рассмотрим данные модели более подробно, приведем технические характеристики и различные виды регулируемых столов.

            Компьютерный регулируемый стол

            Одним из лучших решений для меблировки являются компьютерные регулируемые столы. Каждодневная работа за компьютерным столом требует усидчивости, исходя из этого очень важно правильно выбрать стол. Хороший компьютерный стол отвечает всем требованиям безопасности: высокое качество изготовления в сочетании с высокой износостойкостью и устойчивостью положительно сказываются на продолжительном сроке эксплуатации. На протяжении всего срока службы эти изделия будут сохранять все свои положительные качества и обеспечат комфорт и удобство в работе. В качестве материала изготовления может использоваться качественный пластик. Это доступные модели, которые обладают относительно невысокой стоимостью, это очень практичный материал: буквально в течение нескольких минут посредством обычной салфетки из микрофибры данные кресла приводятся в полный порядок. Они легко переносят различные воздействия, это хорошая инвестиция в мебельное оснащение рабочего места.

            Детские регулированные столы

            На сегодняшний день одним из хитов продаж являются детские регулированные столы. К данным моделям предъявляются повышенные требования, для того, чтобы выбрать такие столы необходимо обратить внимание на материал изготовления. В первую очередь следует выбирать натуральные и природные материалы, они абсолютно безопасны, не оказывают никакого негативного влияние на детский организм и могут использоваться на протяжении длительного времени. Кроме того, хорошие детские регулированные столы гипоаллергенны, они не вызовут никаких раздражений на коже, а также рассчитаны на каждодневное использование. Такие модели, произведенные из натуральных материалов не источают никаких неприятных запахов и идеально подходят для детей. Современный внешний вид позволяет органично смотреться им практически в любом современном стиле.

            Регулируемый стол на металлокаркасе

            Помимо того, отличным вариантом для меблировки помещений считаются регулируемые столы на металлокаркасе. Они производятся из качественной стали, это экологически чистое сырье, так достигается безопасность. Для них не страшны никакие физические и механические воздействия, таким образом, они рассчитаны на повседневную эксплуатацию. Это многофункциональные модели, обладают следующими преимуществами:

            • прочность и надежность
            • невероятная устойчивость
            • долговечность
            • экологичность
            • простой и легкий уход

            Регулируемый стол на металлокаркасе имеют широкий ассортимент, в настоящее время можно найти модели абсолютно на любой вкус. Большой выбор цвета считается одним из достоинств.

            Ученический регулируемый стол

            Кроме того, на мебельном рынке в России одними из востребованных моделей являются ученические регулируемые столы. Для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо обращать внимание на удобство и комфорт. Регулируемый механизм — важное преимущество, благодаря чему можно индивидуально подкорректировать высоту. Таким образом, каждый можно найти идеальный вариант. Материалом изготовления может быть массив дерева, а также металл или современный пластик. Эти материалы абсолютно безопасны для здоровья, довольно компактны, поэтому легко и просто вписываются даже в небольшие помещения. Еще одним из их достоинств является относительно небольшой вес, таким образом, даже школьник способен передвинуть такие столы с места на место. Школьники, как правило, ведут активный образ жизни и часто не сидят на месте спокойно. Данные столы достойно переносят физические воздействия детей, даже самые серьезные нагрузки никак негативно не сказываются на этих моделях.

            Таким образом, регулируемые столы — прекрасный вариант для меблировки. Исключительные технические характеристики обеспечивают актуальность и потребность данных моделей со стороны покупателей. В каталоге продукции имеются модели для различных сфер деятельности. Ученические, а также детские и рабочие столы — данные модели предоставят положительные эмоции и максимальное удобство. Это одна из самых популярных моделей на российском мебельном рынке.

            Где купить регулируемые столы в Иваново?

            Производство столов и стульев — основное направление компании ChiedoCover. Большой опыт работы, профессиональная команда сотрудников, а также современное, инновационное оборудование и применение только экологически чистого сырья позволяют изготавливать мебель, отвечающую всем требованиям безопасности. Строгий контроль качества сводит к минимуму брак продукции, мебель от ChiedoCover удовлетворит потребности любого покупателя. Компания является лидером по изготовлению столов и стульев на мебельном рынке в России, большой ассортимент мебели — одно из достоинств нашей компании. Индивидуальный подход, профессиональные советы менеджеров, у нас Вы найдете именно ту мебель, которую так долго искали.

            Купить регулируемые столы в Иваново можно на официальном сайте компании. Для экономии Вашего времени можно использовать функцию обратный звонок. Оставьте заявку на сайте и ожидайте звонка от нашего менеджера. Они смогут оказать профессиональную консультацию и порекомендуют Вам именно ту модель, которая будет отвечать всем Вашим требованиям. Компания ChiedoCover предоставляет гарантию качества, наша мебель точно не оставит Вас равнодушным.

            Почему регулируемые столы покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Иваново и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Иваново ?

              Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Иваново ?

              Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Иваново телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Иваново при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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