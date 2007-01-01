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          Товары по акции

          Ремкомплекты в Челябинске оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Челябинску и Челябинской области

          Настоящее фото товара Ремкомплект - комплект сидение и спинка, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ремкомплект - комплект сидение и спинка
          Настоящее фото товара Каркас стула стальной, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Каркас стула стальной, золотой
          Настоящее фото товара Каркас для стула С2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Каркас для стула С2
          Настоящее фото товара Каркас для стула С3, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Каркас для стула С3
          Настоящее фото товара Каркас для стула С8, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Каркас для стула С8
          Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Каркас для стула С11
          Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Каркас для стула С12
          Настоящее фото товара Каркас для стула С14, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Каркас для стула С14
          Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Каркас для стула С15
          Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Каркас для стула С16
          Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Каркас для стула С17
          Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Каркас для стула С19
          Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Каркас для стула С20
          Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Б-2
          Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Банкетка Б-3
          Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Банкетка Б-6
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          Ремкомплекты - выбор тех, кто экономит время и нервы

          Сегодня для любого желающего создать уникальные предметы мебели и интерьеры есть много возможностей. На рынке представлено большое количество разнообразной мебели и, чтобы найти подходящее решение может уйти немало времени. Всем известно то чувство, когда мы представляем как должна выглядеть желаемая мебель, но ни в одном магазине нет похожего варианта.

          Кажется, что иногда гораздо быстрее и легче создать мебель самим. Тут на помощь приходят ремкомплекты для сборки мебели. Каждая деталь продается отдельно, благодаря чему можно самостоятельно выбрать спинки, сиденья и каркас. При этом мебельная компания производит мебель на таких же условиях, как и уже готовые модели.

          В чем преимущества ремкомплектов от компании ChiedoCover?

          • Практичность — если какой-либо элемент мебели повредится, не нужно выбрасывать целый стул, достаточно просто заменить одну деталь. Всего несколько минут работы опытного ресторатора и мебель выглядит как новая!
          • Надежность — мы используем качественные материалы от проверенных производителей и следим за работой сотрудников на всех этапах производства.
          • Комфортабельность — сиденья обладают оптимальными параметрами глубины, длины и ширины, что обеспечивает удобную посадку любому гостю.
          • Долговечность — благодаря качественным материалам, обработке и защитным покрытиям все детали имеют длительный срок службы, сохраняя свой изначальный вид, наша мебель рассчитана на большую нагрузку, поэтому обладают антивандальными свойствами.
          • Эргономичность, легкость сборки, небольшой вес, устойчивость и простота в уходе — вот что отличает нашу мебель от других мебельных фабрик.

          Купить ремкомплекты в Челябинске по сниженным ценам возможно!

          Благодаря тому, что мы являемся производителями наши цены ниже среднерыночных цен. Все ремкомплекты представлены в каталоге без наценок и дополнительных процентов. Чтобы заказать понравившиеся детали, достаточно добавить их в корзину. Позже вам перезвонит менеджер, чтобы уточнить детали заказа, а также рассказать об условиях или выгодных предложениях.

          Если вы приобретаете товары оптом, вам автоматически предоставляется скидка. Чем больше количество товаров, тем больше скидка. На сайте вы сможете предварительно рассчитать сумму заказа.

          Мы поставляем товары для ресторана, бара или кафе по всему городу Челябинск и области.

          Почему ремкомплекты покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Челябинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Челябинску ?

            Доставка товара по Челябинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Челябинску ?

            Стоимость доставки по Челябинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Челябинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Челябинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Челябинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Челябинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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