Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сегодня для любого желающего создать уникальные предметы мебели и интерьеры есть много возможностей. На рынке представлено большое количество разнообразной мебели и, чтобы найти подходящее решение может уйти немало времени. Всем известно то чувство, когда мы представляем как должна выглядеть желаемая мебель, но ни в одном магазине нет похожего варианта.
Кажется, что иногда гораздо быстрее и легче создать мебель самим. Тут на помощь приходят ремкомплекты для сборки мебели. Каждая деталь продается отдельно, благодаря чему можно самостоятельно выбрать спинки, сиденья и каркас. При этом мебельная компания производит мебель на таких же условиях, как и уже готовые модели.
В чем преимущества ремкомплектов от компании ChiedoCover?
Благодаря тому, что мы являемся производителями наши цены ниже среднерыночных цен. Все ремкомплекты представлены в каталоге без наценок и дополнительных процентов. Чтобы заказать понравившиеся детали, достаточно добавить их в корзину. Позже вам перезвонит менеджер, чтобы уточнить детали заказа, а также рассказать об условиях или выгодных предложениях.
Если вы приобретаете товары оптом, вам автоматически предоставляется скидка. Чем больше количество товаров, тем больше скидка. На сайте вы сможете предварительно рассчитать сумму заказа.
Мы поставляем товары для ресторана, бара или кафе по всему городу Санкт-Петербург и области.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Санкт-Петербургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Санкт-Петербургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня