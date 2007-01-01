Кемпинг в Коврове набирает популярность, это особый вид отдыха, вдали от городской суеты и шума. Заряд положительных эмоций, чистый воздух и приятная компания — именно так можно охарактеризовать подобные мероприятия. Несомненно, чтобы такой отдых прошел успешно необходимо продумать не только организационные моменты, но и позаботиться о мебели. Удобство и комфорт — главные составляющие кемпинга. Качественные и практичные реечные столы просто незаменимы. Это не просто универсальные и вместительные модели, они также имеют ряд преимуществ и достоинств. Ниже рассмотрим их более подробно.
Для того, чтобы было удобно транспортировать данные изделия к месту важен простой и легкий механизм. Складные реечные стулья имеют металлический каркас, они легкие и компактные, буквально за несколько минут раскладываются и полностью готовы к сервировке стола. Эти модели имеют все необходимые сертификаты соответствия, абсолютно безопасны и идеально подходят для кемпинга. Низкая стоимость — приятный подарок всем покупателям, складные реечные столы обладают великолепным соотношением цены и качества. На сегодняшний день, на нашем сайте имеется большой выбор таких изделий, Вы можете подобрать практически любой цвет, а также дизайн и стиль. Необходимо отметить практичность — это одно из определяющий достоинства. Как правило, в условиях естественной природы не удается тщательно следить за любой мебелью, такие модели не требовательны: для того, чтобы их привести в должный вид достаточно просто протереть влажной салфеткой.
Таким образом, реечные столы для пикника — лучшее решение, Вы останетесь точно довольны функциональностью, а также вместительностью и хорошим качеством изготовления.
Вашему вниманию также представляем еще один вариант мебели для дачи, садового участка, а также кемпинга и отдыха на природе — реечные столы на металлокаркасе. Это очень стильные модели, обладающие европейским дизайном, которые характеризуются надежностью и прочностью конструкций, они станут хорошей опорой на Вашей даче и будут как никогда кстати в любом походе.
Если Вы планируете покупку туристических реечных столов, тогда данный материал для Вас будет очень полезен. Выбирайте практичные, прочные и качественные изделия. Обращайте внимание на небольшой вес, компактность и практичность. Металлическая основа выдержит самые серьезные нагрузки, поэтому отдавайте предпочтение именно этому материалу производства.
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Доставка товара по Коврову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Коврову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Коврову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Коврову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня