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          Товары по акции

          Реечные столы в Сочи оптом

          от 3 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Сочи и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 13, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 13, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый
          Настоящее фото товара Стол складной Plen, произведённого компанией ChiedoCover
          5 950 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Plen
          Настоящее фото товара Стол Сеин HPL, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          7 490 ₽8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Сеин HPL
          Настоящее фото товара Стол Сеин ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Сеин ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Melody Quartet, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Melody Quartet
          Настоящее фото товара Стол Lyon rattan table, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Lyon rattan table
          Настоящее фото товара Стол Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Harmony
          Настоящее фото товара Стол Harmony Extendable , произведённого компанией ChiedoCover
          28 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Harmony Extendable
          Настоящее фото товара Стол садовый G456, произведённого компанией ChiedoCover
          8 360 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол садовый G456
          Настоящее фото товара Стол садовый G005T, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол садовый G005T
          Настоящее фото товара Стол сервировочный G434, произведённого компанией ChiedoCover
          4 850 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол сервировочный G434
          Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Maestrale 90, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол пластиковый обеденный Maestrale 90
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          Универсальные реечные столы — прекрасная основа для отдыха и дачи

          Кемпинг в Сочи набирает популярность, это особый вид отдыха, вдали от городской суеты и шума. Заряд положительных эмоций, чистый воздух и приятная компания — именно так можно охарактеризовать подобные мероприятия. Несомненно, чтобы такой отдых прошел успешно необходимо продумать не только организационные моменты, но и позаботиться о мебели. Удобство и комфорт — главные составляющие кемпинга. Качественные и практичные реечные столы просто незаменимы. Это не просто универсальные и вместительные модели, они также имеют ряд преимуществ и достоинств. Ниже рассмотрим их более подробно.

          Складные реечные столы

          Для того, чтобы было удобно транспортировать данные изделия к месту важен простой и легкий механизм. Складные реечные стулья имеют металлический каркас, они легкие и компактные, буквально за несколько минут раскладываются и полностью готовы к сервировке стола. Эти модели имеют все необходимые сертификаты соответствия, абсолютно безопасны и идеально подходят для кемпинга. Низкая стоимость — приятный подарок всем покупателям, складные реечные столы обладают великолепным соотношением цены и качества. На сегодняшний день, на нашем сайте имеется большой выбор таких изделий, Вы можете подобрать практически любой цвет, а также дизайн и стиль. Необходимо отметить практичность — это одно из определяющий достоинства. Как правило, в условиях естественной природы не удается тщательно следить за любой мебелью, такие модели не требовательны: для того, чтобы их привести в должный вид достаточно просто протереть влажной салфеткой.

          Таким образом, реечные столы для пикника — лучшее решение, Вы останетесь точно довольны функциональностью, а также вместительностью и хорошим качеством изготовления.

          Реечные столы на металлокаркасе

          Вашему вниманию также представляем еще один вариант мебели для дачи, садового участка, а также кемпинга и отдыха на природе — реечные столы на металлокаркасе. Это очень стильные модели, обладающие европейским дизайном, которые характеризуются надежностью и прочностью конструкций, они станут хорошей опорой на Вашей даче и будут как никогда кстати в любом походе.

          Если Вы планируете покупку туристических реечных столов, тогда данный материал для Вас будет очень полезен. Выбирайте практичные, прочные и качественные изделия. Обращайте внимание на небольшой вес, компактность и практичность. Металлическая основа выдержит самые серьезные нагрузки, поэтому отдавайте предпочтение именно этому материалу производства.

          Где купить реечные столы в Сочи?

          Наша компания на протяжении многих лет осуществляет производство и продажу мебели разного стиля и материала производства. Мы на протяжении более 13 лет работаем с проверенными поставщиками, таким образом, обеспечивается высокое качество нашей продукции. Мы закупили новое, инновационное оборудование, расширяем наше производство и увеличиваем количество изготовляемых моделей. В настоящее время мы принимаем оптовые и розничные заказы.

          Купить реечные столы в Сочи можно на нашем сайте. Перейдите по ссылке и Вашему вниманию предстанет полный каталог нашей продукции. Здесь Вы обязательно найдете для себя что-то новое, то, что полностью удовлетворит Ваши потребности. Наши менеджеры проконсультируют Вас и ответят на все сопутствующие вопросы относительно выбранной модели, а также доставки и наличии.

          Почему реечные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Сочи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Сочи ?

            Доставка товара по Сочи осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Сочи ?

            Стоимость доставки по Сочи рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Сочи осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Сочи телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Сочи при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Сочи с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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