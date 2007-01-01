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            Товары по акции

            Российские ткани в Калуге оптом

            от 290 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Калуге и Калужской области

            Настоящее фото товара Ткань Корона, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Ткань Корона, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Арш, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Ткань Арш, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Санта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Ткань Санта, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Кросс, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Ткань Кросс, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Ромб, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Ткань Ромб, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Винтаж, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Ткань Винтаж, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
            520 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Ткань Виолетта, жаккард
            Настоящее фото товара Ткань Шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
            720 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Ткань Шенилл
            Настоящее фото товара Ткань Спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
            360 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Ткань Спандекс
            Настоящее фото товара Ткань Бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
            720 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Ткань Бифлекс
            Настоящее фото товара Ткань Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Ткань Элегант
            Настоящее фото товара Ткань Твил, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Ткань Твил
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            Российские ткани: применение и технические особенности

            Для того, чтобы правильно выбрать российские ткани необходимо тщательно изучить технические характеристики, а также основные достоинства и недостатки. На сегодняшний день в Калуге существует большой выбор тканей, в зависимости от сферы использования выбор материалов может быть разный. Российские ткани отличаются высоким качеством, экологичностью и повышенной безопасностью. Данные материалы также отличаются универсальностью и большим эксплуатационным сроком службы. Рассмотрим их более подробно.

            Натуральные российские ткани

            Большим спросом на текстильном рынке пользуются натуральные российские ткани. Главным их преимуществом является экологичность, данные материалы гипоаллергенны, поэтому не вызовут никаких аллергических реакций и не источают неприятных запахов. Они идеально подходят для использования на каждый день. Кроме того, натуральные волокна очень приятны на ощупь, отличаются хорошими показателями воздухопроницаемости и очень комфортабельны.

            Натуральные российские ткани используются в качестве обивки мебели. Так, идеальным вариантом станет натуральная кожа. Данный материал характеризуется большой износостойкостью, они достойно переносят самые различные физические и механические воздействия. Мебель, как правило, эксплуатируется каждый день, поэтому важно уделить повышенное внимание качеству. Натуральная кожа — прекрасная инвестиция в качестве обивочной ткани мебели как для дома, офиса, так и для сегмента гостинично-ресторанного бизнеса. В тоже время, данная ткань абсолютно безопасна, даже после длительной эксплуатации материал не изменяет свои технические характеристики и сохраняет презентабельный и роскошный внешний вид.

            Следует отметить, что натуральные российские ткани обладают высокими показателями эстетики. Сегодня данные материалы — хит продаж, это обуславливается доступностью и относительно невысокой стоимостью.

            Российские ткани для штор

            На сегодняшний день активно применяются российские ткани для штор. Если Вы выбираете хорошие ткани для штор, то натуральные и смешанные материалы это как раз именно то, что нужно. Как правило, в качестве данных материалов применяются лен, хлопок, а также шерсть и шелк. Последний чаще всего используется для штор и считается идеальным вариантом. Эта ткань не электризуется, не оставляет ворс и не подвержена воздействию со стороны моли. Кроме того, данный материал максимально безопасен и экологичен.

            В тоже время пользуются популярностью хлопковые ткани, они легкие, изящные, обладают прекрасным внешним видом и удачно сочетаются практически с любым стилем.

            Сегодня наряду с натуральными тканям еще одним продаж являются смешанные материалы. Добавление синтетических волокон придает эластичности, а также высокую прочность и повышенную надежность. Искусственные нити положительно сказываются на долговечности, эти материалы обладают простым и легким уходом. Они легко переносят многократную машинную стирку, даже после нее материал сохраняет форму и все свои свойства. Перечислим достоинства российских тканей для штор:

            • универсальность
            • широкий ассортимент цвета и дизайна
            • безопасность
            • высокое качество
            • долговечность
            • роскошный и презентабельный внешний вид

            Мебельные российские ткани

            От правильного выбора обивочной ткани во многом зависит внешний вид мягкой мебели. Велюр считается одним из самых универсальных материалов, данная ткань имеет приятные тактильные качества, благодаря этому создается комфортабельность и удобство. Велюр прекрасно сохраняет все свои качества многие годы, не растягивается в процессе эксплуатации, а также не дает усадки, таким образом, гарантируется максимальная долговечность. Данный материал не вызывает аллергических реакций, и не оказывает других негативных воздействий на организм. Эта ткань обладает прочной однородной окраской, на сегодняшний день существует большой ассортимент цвета, таким образом, каждый может подобрать идеальный цвет в соответствии с основным интерьером и стилистическим направлением. Данные полотна отлично облегают формы и формируют невероятный и потрясающий внешний вид. Итак, мебельные российские ткани легко и просто приводятся в порядок. Как правило, для этого требуется салфетка из микрофибры. Материал не накапливает пыль и грязь, остатки пищи или напитки достаточно просто убираются с поверхности полотна.

            Таким образом, хорошие российские ткани должны соответствовать определенным характеристикам: иметь высокое качество, обладать прочностью и надежностью. Удачным решением станет выбор тканей, которые обладают высокими показателями износостойкости и должны иметь большой срок службы. В тоже время, следует обращать внимание на безопасность и экологичность. Качественные материалы прослужат много лет и при бережном и правильном уходе предоставят только положительные эмоции на протяжении всего срока эксплуатации.

            Где купить российские ткани в Калуге?

            Компания СhiedoCover – производитель банкетной мебели, а также стульев и столов для дома и офиса. Собственное производство располагается в Кировской области, компания закупает сырье только у проверенных поставщиков, таким образом, выпускаемая продукция соответствует всем мировым стандартам безопасности. ChiedoCover обновляет и расширяет ассортимент мебели, на сегодняшний день абсолютно каждый клиент сможет выбрать столы и стулья для кухни, квартиры, а также офиса или дачи. Компания производит деревянные столы, особой популярностью пользуется мебель лофт. ChiedoCover – один из лидеров по производству стульев и столов в России. Опытные специалисты, а также строгий контроль качества и новейшее оборудование позволяет выпускать долговечную мебель европейского стиля.

            Купить российские ткани в Калуге можно на официальном сайте нашей компании. Наши менеджеры окажут профессиональную консультацию по выбору мебели. В каталоге продукции Вы сможете также найти необходимые аксессуары, которые удачно дополнят или преобразят интерьер.

            Почему российские ткани покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Калугу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Калуге ?

              Доставка товара по Калуге осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Калуге ?

              Стоимость доставки по Калуге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Калуге осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Калуге телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Калуге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Калуге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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