Для того, чтобы правильно выбрать российские ткани необходимо тщательно изучить технические характеристики, а также основные достоинства и недостатки. На сегодняшний день в Оренбурге существует большой выбор тканей, в зависимости от сферы использования выбор материалов может быть разный. Российские ткани отличаются высоким качеством, экологичностью и повышенной безопасностью. Данные материалы также отличаются универсальностью и большим эксплуатационным сроком службы. Рассмотрим их более подробно.
Большим спросом на текстильном рынке пользуются натуральные российские ткани. Главным их преимуществом является экологичность, данные материалы гипоаллергенны, поэтому не вызовут никаких аллергических реакций и не источают неприятных запахов. Они идеально подходят для использования на каждый день. Кроме того, натуральные волокна очень приятны на ощупь, отличаются хорошими показателями воздухопроницаемости и очень комфортабельны.
Натуральные российские ткани используются в качестве обивки мебели. Так, идеальным вариантом станет натуральная кожа. Данный материал характеризуется большой износостойкостью, они достойно переносят самые различные физические и механические воздействия. Мебель, как правило, эксплуатируется каждый день, поэтому важно уделить повышенное внимание качеству. Натуральная кожа — прекрасная инвестиция в качестве обивочной ткани мебели как для дома, офиса, так и для сегмента гостинично-ресторанного бизнеса. В тоже время, данная ткань абсолютно безопасна, даже после длительной эксплуатации материал не изменяет свои технические характеристики и сохраняет презентабельный и роскошный внешний вид.
Следует отметить, что натуральные российские ткани обладают высокими показателями эстетики. Сегодня данные материалы — хит продаж, это обуславливается доступностью и относительно невысокой стоимостью.
На сегодняшний день активно применяются российские ткани для штор. Если Вы выбираете хорошие ткани для штор, то натуральные и смешанные материалы это как раз именно то, что нужно. Как правило, в качестве данных материалов применяются лен, хлопок, а также шерсть и шелк. Последний чаще всего используется для штор и считается идеальным вариантом. Эта ткань не электризуется, не оставляет ворс и не подвержена воздействию со стороны моли. Кроме того, данный материал максимально безопасен и экологичен.
В тоже время пользуются популярностью хлопковые ткани, они легкие, изящные, обладают прекрасным внешним видом и удачно сочетаются практически с любым стилем.
Сегодня наряду с натуральными тканям еще одним продаж являются смешанные материалы. Добавление синтетических волокон придает эластичности, а также высокую прочность и повышенную надежность. Искусственные нити положительно сказываются на долговечности, эти материалы обладают простым и легким уходом. Они легко переносят многократную машинную стирку, даже после нее материал сохраняет форму и все свои свойства. Перечислим достоинства российских тканей для штор:
От правильного выбора обивочной ткани во многом зависит внешний вид мягкой мебели. Велюр считается одним из самых универсальных материалов, данная ткань имеет приятные тактильные качества, благодаря этому создается комфортабельность и удобство. Велюр прекрасно сохраняет все свои качества многие годы, не растягивается в процессе эксплуатации, а также не дает усадки, таким образом, гарантируется максимальная долговечность. Данный материал не вызывает аллергических реакций, и не оказывает других негативных воздействий на организм. Эта ткань обладает прочной однородной окраской, на сегодняшний день существует большой ассортимент цвета, таким образом, каждый может подобрать идеальный цвет в соответствии с основным интерьером и стилистическим направлением. Данные полотна отлично облегают формы и формируют невероятный и потрясающий внешний вид. Итак, мебельные российские ткани легко и просто приводятся в порядок. Как правило, для этого требуется салфетка из микрофибры. Материал не накапливает пыль и грязь, остатки пищи или напитки достаточно просто убираются с поверхности полотна.
Таким образом, хорошие российские ткани должны соответствовать определенным характеристикам: иметь высокое качество, обладать прочностью и надежностью. Удачным решением станет выбор тканей, которые обладают высокими показателями износостойкости и должны иметь большой срок службы. В тоже время, следует обращать внимание на безопасность и экологичность. Качественные материалы прослужат много лет и при бережном и правильном уходе предоставят только положительные эмоции на протяжении всего срока эксплуатации.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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