В настоящее время практически каждая семья имеет дачный участок или сад. Для кого-то это прекрасная возможность для отдыха, кто-то занимается посадками овощей, зелени или ягод. Чтобы времяпрепровождение на даче было комфортным и приятным необходимо провести мебельное оснащение. Как сделать выбор практичных и качественных садовых стульев в Подольске? Сегодня поговорим об этих моделях и определим, что это не просто неотъемлемая часть любого помещения, но и многофункциональная мебель, благодаря которой жизнь становится более комфортной, а интерьер завершенным.
В первую очередь рассмотрим самый доступный и простой вариант - складные садовые стулья. Данные изделия пользуются большой популярностью на даче, они настолько легкие, а также мобильные и компактные, что позволяют использовать их в любом месте. Это идеальный вариант для приготовления шашлыка и последующей встречи с родственниками или друзьями. Мебельный рынок предлагает самые различные формы и вариации складных садовых стульев, поэтому Вы без труда подберете самый подходящий для себя вариант. Эти изделия характеризуются длительным эксплуатационным сроком, стильным и универсальным внешним видом, так что они будут отлично смотреться в любом ландшафте. Такие модели несмотря на свою компактность достаточно надежны и отличаются высокой прочностью, поэтому можете быть уверенны, они выдержат даже серьезные механические и физические нагрузки. Приятная составляющая — низкая цена. Таким образом, данные изделия превосходно справятся со своими главными функциями и будут радовать Вас на протяжении длительного времени.
Интересным и необычным решением станут экзотические и элегантные садовые стулья ротанг. Эти изделия придадут любому интерьеру уют, а также комфорт и удобство. Они изумительно смотрятся на даче или садовом участке. Структура стебля ротанга состоит из трех слоев: верхний слой из прочной коры, в середине мягкий и пористый слой, внутри — твердая и сверх надежная сердцевина. Таким образом, обеспечивается долговечность и стойкость практически к любым нагрузкам, они рассчитаны на каждодневное использование. Приведем основные преимущества садовых стульев из ротанга. Это один из самых экологически чистых материалов, такая мебель полезна для здоровья человека. Кроме того, каждый такой стул выполняется в ручную, поэтому это эксклюзивная работа. В тоже время, изделия обладают хорошими показателями влагостойкости и износостойкости, а простой и легкий уход — как отличный бонус. Иногда такие модели используются на улице или в частном доме на даче, где возможно нет газового или печного отопления, так вот садовые стулья из ротанга достаточно безболезненно переносят перепады температур и влажности, так что можно с уверенностью покупать их в любой частный дом. Согласно одной из статистик, средний срок службы данных изделий составляет примерно 20 —25 лет, что подтверждает их долговечность.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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