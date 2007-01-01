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          Товары по акции

          Садовые стулья в Уфе оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Уфе и Республике Башкортостан

          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          В наличии
          2 690 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag синий, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Coolerbag синий
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Coolerbag зеленый
          Настоящее фото товара Стул Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Harmony
          Настоящее фото товара Стул Harmony Armchair, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Harmony Armchair
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое детское Ariel, красное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, синее, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое детское Ariel, синее
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло пластиковое Artemis, белый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Artemis, черный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло пластиковое Artemis, коричневый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое Artemis, темно-серый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Artemis XL, черный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло пластиковое Artemis XL, белый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый
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          Садовые стулья — неотъемлемая часть интерьера любой дачи

          В настоящее время практически каждая семья имеет дачный участок или сад. Для кого-то это прекрасная возможность для отдыха, кто-то занимается посадками овощей, зелени или ягод. Чтобы времяпрепровождение на даче было комфортным и приятным необходимо провести мебельное оснащение. Как сделать выбор практичных и качественных садовых стульев в Уфе? Сегодня поговорим об этих моделях и определим, что это не просто неотъемлемая часть любого помещения, но и многофункциональная мебель, благодаря которой жизнь становится более комфортной, а интерьер завершенным.

          Складные садовые стулья

          В первую очередь рассмотрим самый доступный и простой вариант - складные садовые стулья. Данные изделия пользуются большой популярностью на даче, они настолько легкие, а также мобильные и компактные, что позволяют использовать их в любом месте. Это идеальный вариант для приготовления шашлыка и последующей встречи с родственниками или друзьями. Мебельный рынок предлагает самые различные формы и вариации складных садовых стульев, поэтому Вы без труда подберете самый подходящий для себя вариант. Эти изделия характеризуются длительным эксплуатационным сроком, стильным и универсальным внешним видом, так что они будут отлично смотреться в любом ландшафте. Такие модели несмотря на свою компактность достаточно надежны и отличаются высокой прочностью, поэтому можете быть уверенны, они выдержат даже серьезные механические и физические нагрузки. Приятная составляющая — низкая цена. Таким образом, данные изделия превосходно справятся со своими главными функциями и будут радовать Вас на протяжении длительного времени.

          Садовые стулья ротанг

          Интересным и необычным решением станут экзотические и элегантные садовые стулья ротанг. Эти изделия придадут любому интерьеру уют, а также комфорт и удобство. Они изумительно смотрятся на даче или садовом участке. Структура стебля ротанга состоит из трех слоев: верхний слой из прочной коры, в середине мягкий и пористый слой, внутри — твердая и сверх надежная сердцевина. Таким образом, обеспечивается долговечность и стойкость практически к любым нагрузкам, они рассчитаны на каждодневное использование. Приведем основные преимущества садовых стульев из ротанга. Это один из самых экологически чистых материалов, такая мебель полезна для здоровья человека. Кроме того, каждый такой стул выполняется в ручную, поэтому это эксклюзивная работа. В тоже время, изделия обладают хорошими показателями влагостойкости и износостойкости, а простой и легкий уход — как отличный бонус. Иногда такие модели используются на улице или в частном доме на даче, где возможно нет газового или печного отопления, так вот садовые стулья из ротанга достаточно безболезненно переносят перепады температур и влажности, так что можно с уверенностью покупать их в любой частный дом. Согласно одной из статистик, средний срок службы данных изделий составляет примерно 20 —25 лет, что подтверждает их долговечность.

          Где купить садовые стулья в Уфе?

          Компания ChiedoCover производит мебель на любой вкус и цвет. Мы постоянно обновляем каталог продукции, следите за обновлениями нашей компании в социальных сетях. На сайте компании Вы всегда сможете найти нужную модель, а также различные аксессуары и другое дополнительное оборудование.

          Купить садовые стулья в Уфе легко, Вам необходимо зайти на наш официальный сайт, сделать свой выбор мебели. В дальнейшем с Вами свяжутся наши профессиональные менеджеры, которые сориентируют Вас относительно технических характеристик, преимуществ и сферы использования данной мебели.

          Почему садовые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Уфу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Уфе ?

            Доставка товара по Уфе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Уфе ?

            Стоимость доставки по Уфе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Уфе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Уфе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Уфе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Уфе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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