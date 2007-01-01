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          Товары по акции

          Салфетки в Анапе оптом

          от 90 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Анапе и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Габардин
          Настоящее фото товара Салфетки Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Жаккард
          Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          105 ₽120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Журавинка
          Настоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Салфетки Ричард
          Настоящее фото товара Салфетки Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Мати
          Настоящее фото товара Салфетки Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Лён
          Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          В наличии
          120 ₽140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
          Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
          Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
          220 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Panama Dolce
          Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Сатин
          Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          160 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Салфетки Deco
          Настоящее фото товара Салфетки Art, произведённого компанией ChiedoCover
          160 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Салфетки Art
          Настоящее фото товара Салфетки Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          5
          Салфетки Микрофибра
          Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Сатен
          Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Ричард красный, гладь
          Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Салфетки Журавинка серые
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          Текстильные салфетки: правило хорошего тона любого ресторана

          В ресторанах Анапы представлены не только национальные кухни народов мира, но и стиль, интерьер и дизайн мебели восхищает своим многообразием. Из истории средневековья нам известно, что древние римляне принимали пищу руками, а в виде салфеток использовали волосы рабов, об которые они вытирали руки. Те времена давно прошли. Сейчас же правилом хорошего тона любого ресторана при сервировке стола является подача двух видов салфеток: бумажных и текстильных, которые могут находиться в разных сторонах стола. Согласно этикету, текстильные салфетки кладут на колени и в случае ее большой длины просто складывают двое. Даже демократичных и бюджетных ресторанах не допускается такую салфетку вешать на грудь или шею. Это несомненно будет считаться моветоном. В случае отлучения или выхода из-за стола, текстильную салфетку аккуратно складывают на край стола с левой стороны. После окончания обеда или ужина салфетка оставляется на столе, здесь допускается небрежность и нет необходимости ее как-то специально укладывать.

          Салфетки на стол — это именно тот аксессуар, который удачно сочетает в себе низкую стоимость, а также практичность и удобство. Посетителям ресторанов всегда приятно замечать детали и мелочи из которых складывается общее мнение и отзыв о заведении. Кроме того, возможность варьировать и играть со стилем и интерьером — это одно из существенных преимуществ текстильных салфеток. Буквально за короткое время можно с легкостью заменить этот аксессуар на столах и подготовиться к корпоративу, приему важных гостей или к другому мероприятию. Иметь в наличии салфетки из текстиля позволят расширить возможности вашего ресторана, а также они придадут свой оттенок и оставят хороший след в памяти посетителей.

          Где купить салфетки текстильные в Краснодарском крае?

          Предприятие — производитель мебели и текстиля ChiedoCover предлагает широкий ассортимент товара. Каталог нашей продукции насчитывает более 650 позиций. Наличие такого широкого ассортимента позволяет реализовать любые Ваши фантазии и идеи в сфере HoReCa. Мы работаем со всеми транспортными компания России, поэтому наша продукция доставляется в любой город России. Индивидуальные заказы, экспертность, желание помочь клиенту — именно на это делает ставку наша компания.

          Купить в Анапе салфетки текстильные Вы можете на нашем официальном сайте. Вся изготавливаемая продукция сертифицирована.

          Почему салфетки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Анапу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Анапе ?

            Доставка товара по Анапе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Анапе ?

            Стоимость доставки по Анапе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Анапе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Анапе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Анапе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Анапе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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