В ресторанах Киришей представлены не только национальные кухни народов мира, но и стиль, интерьер и дизайн мебели восхищает своим многообразием. Из истории средневековья нам известно, что древние римляне принимали пищу руками, а в виде салфеток использовали волосы рабов, об которые они вытирали руки. Те времена давно прошли. Сейчас же правилом хорошего тона любого ресторана при сервировке стола является подача двух видов салфеток: бумажных и текстильных, которые могут находиться в разных сторонах стола. Согласно этикету, текстильные салфетки кладут на колени и в случае ее большой длины просто складывают двое. Даже демократичных и бюджетных ресторанах не допускается такую салфетку вешать на грудь или шею. Это несомненно будет считаться моветоном. В случае отлучения или выхода из-за стола, текстильную салфетку аккуратно складывают на край стола с левой стороны. После окончания обеда или ужина салфетка оставляется на столе, здесь допускается небрежность и нет необходимости ее как-то специально укладывать.
Салфетки на стол — это именно тот аксессуар, который удачно сочетает в себе низкую стоимость, а также практичность и удобство. Посетителям ресторанов всегда приятно замечать детали и мелочи из которых складывается общее мнение и отзыв о заведении. Кроме того, возможность варьировать и играть со стилем и интерьером — это одно из существенных преимуществ текстильных салфеток. Буквально за короткое время можно с легкостью заменить этот аксессуар на столах и подготовиться к корпоративу, приему важных гостей или к другому мероприятию. Иметь в наличии салфетки из текстиля позволят расширить возможности вашего ресторана, а также они придадут свой оттенок и оставят хороший след в памяти посетителей.
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Доставка товара по Киришам осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Киришам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Киришам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Киришам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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