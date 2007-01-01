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          Сантехника в Ишимбае оптом

          от 89 750 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ишимбаю и Башкортостану

          Настоящее фото товара Унитаз Talavera SouthWest Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          89 750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Унитаз Talavera SouthWest Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Spring Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          89 750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Унитаз Talavera Spring Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Black and White Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Унитаз Talavera Black and White Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Caribe Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Унитаз Talavera Caribe Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Classic Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Унитаз Talavera Classic Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Guadalajara Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Унитаз Talavera Guadalajara Mexican
          Настоящее фото товара Унитаз Talavera Seville Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
          93 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Унитаз Talavera Seville Mexican
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          Сантехника для HoReCa — это важнейший показатель категорий гостиниц и отелей

          Оборудование для гостиниц и отелей играет важную роль, хорошая, качественная и удобная сантехника снизит в долгосрочной перспективе затраты на содержание, обслуживание или замену санузлов в заведении, а также станет приятным бонусом для комфортного отдыха постояльцев в Ишимбае.

          Санузлы для HoReCa производятся из фарфора. Этот материал изготавливается на основе белой глины, благодаря использованию и добавлению кварца, данные изделия становятся предельно прочными и надежными. Белая глина обрабатывается по специальной технологии, таким образом, санузлы из фарфора имеют очень плотную и сверхгладкую поверхность. Кроме того, хорошим преимуществом таких моделей считается высокая износостойкость и повышенный уровень механической прочности. Если брать во внимание, что санузлы используются каждый день постояльцами, то такие модели — великолепное решение для сегмента гостинично-ресторанного бизнеса. В тоже время, простой и легкий уход за ними — еще одно неоспоримое их достоинство, при этом важно помнить, что чистить необходимо только мягкими моющими средствами и стараться не применять абразивные вещества. Это существенно облегчает работу обслуживающего персонала и буквально через несколько минут они снова готовы справляться со своими основными функциями.

          Следует отметить, что при проектировании и открытии гостиницы или отеля нужно обращать внимание не только на оснащение мебелью и обстановке интерьера, чаще всего какие-то мелочи или детали оставляют неприятный след на мнении постояльцев, а в современный век интернета, такому гостю не составит труда написать отзыв. Исходя из этого, необходимо продумать не только интерьер ванной комнаты, но и оснастить помещение современной, предельно комфортной и функциональной сантехникой.

          Итак, при выборе сантехники и санузлов для гостинично-ресторанного бизнеса следует отдавать предпочтение фарфоровым моделям, они станут надежной поддержкой и хорошим союзником в создании комфортного отдыха постояльцев.

          Где купить сантехнику в ресторан или гостиницу в Башкортостане?

          Компания ChiedoCover производит и реализует банкетную мебель и текстиль для сегмента HoReCa. Мы наладили доставку нашей продукции во все города России и стран СНГ, это позволило выйти нам на российский рынок и стать одними из лидерами по продаже мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Сегодня, наши сотрудники оценивают и ведут постоянный контроль качества, выпускаемой продукции, благодаря чему наши товары отличаются повышенным сроком службы.

          Купить сантехнику в ресторан или гостиницу в Ишимбае Вы можете на сайте нашей компании. Мы отобрали команду опытных и профессиональных менеджеров, у которых поставлена задача решить Вашу проблему и постараться предложить для Вас наилучший вариант по соотношению цена и качество.

          Почему сантехника покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ишимбай и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ишимбаю ?

            Доставка товара по Ишимбаю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ишимбаю ?

            Стоимость доставки по Ишимбаю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ишимбаю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ишимбаю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ишимбае при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ишимбаю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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